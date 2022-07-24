Viabilità Roma Regione Lazio del 24-07-2022 ore 11:30
VIABILITÀ DEL 23 LUGLIO 2022 ORE 10.20 MARCO CILUFFO
BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, EDIZIONE CON INFORMAZIONI UTILI PER CHI SI SPOSTA VERSO LE LOCALITA’ BALNEARI
PER CHI SI DIRIGE VERSO SUD IN DIREZIONE LATINA
SULLA VIA PONTINA CODE PER TRAFFICO ALTEZZA SPINACETO
RIPERCUSSIONE SULLA CARREGGIATE INTERNA
DEL RACCORDO ANULARE USCITA PONTINA
ALTRE CODE SULLA VIA AURELIA IN DIREZIONE DI LADISPOLI
ALTEZZA SVINCOLO TORREMPIETRA
SEMPRE PER CHI SI DIRIGE VERSO FREGENE
ALTRE CODE AL CASELLO DI FREGENE PER CHI è IN VIAGGIO SULL AUTOSTRADA A12 ROMA CIVITAVECCHIA
SCENDIAMO A SUD
SI RALLENTA NELLE DUE DIREZIONI
SULLA VIA LITORANEA
TRA CAMPO ASCOLANO FINO A MARINA DI ARDEA
STESSA SITUAZIONE NEL COMUNE DI LATINA
SUL LUNGOMARE DEL LAGO DI FOGLIANO
È TUTTO DA MARCO CILUFFO
APPUNTAMENTO A PIU’ TARDI con i nuovi aggiornamenti
Servizio fornito da Astral