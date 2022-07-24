Viabilità Roma Regione Lazio del 24-07-2022 ore 12:30
VIABILITÀ DEL 23 LUGLIO 2022 ORE 12.20 MARCO CILUFFO
BEN TROVATI DI NUOVO ALL’ASCOLTO CON LA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
LA CIRCOLAZIONE SI PRESENTA REGOLARE SUL RACCORDO ANULARE
COMPRESE LE MAGGIORI CONSOLARI E AUTOSTRADE
DELLA REGIONE LAZIO
PRUDENZA PER UN INCEDIO DIVAMPATO
IN ZONA BOCCEA/CASALOTTI
NEL PARCO BENEDETTA CIACCIA SIAMO TRA VIA FORNO SARACENO E VIA DI SELVA CANDIDA
SEGNALATI RALLENTAMENTI NELLE DUE DIREZIONI
SULLA VIA LITORANEA
TRA LE LOCALITA CAPOCOTTA E TORVAIANICA
RICORDIAMO è IN PROGRAMMA OGGI
IL JOVA BEACH PARTY A CERVETERI
ATTIVE MODIFICHE ALLA VIBILITà NELLA ZONA DEL CONCERTO
CON POSSIBILI DISAGI AL RITORNO DALLE LOCALITA BALNEARI
DELLE PRIME ORE DEL POMERIGGIO
SULLE VIE LIMITROFE E SUILL’AUTOSTRADA
A12 ROMA CIVITAVECCHIA
È TUTTO DA MARCO CILUFFO GRAZIE DELL ASCOLTO
APPUNTAMENTO A PIU’ TARDI
Servizio fornito da Astral