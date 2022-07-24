Viabilità Roma Regione Lazio del 24-07-2022 ore 13:30
VIABILITÀ DEL 23 LUGLIO 2022 ORE 12.20 MARCO CILUFFO
BEN TROVATI DI NUOVO ALL’ASCOLTO CON LA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
RIMANE REGOLARE LA VIABILITA’
SUL RACCORDO ANULARE COMPRESE LE MAGGIORI AUTOSTRADE
DELLA REGIONE LAZIO
RISOLTO L INCENDIO DAI VIGILI DEL FUOCO
IN ZONA BOCCEA CASALOTTI
CIRCOLAZIONE RIPRISTINATA SU VIA FORNO SARACENO
SPOSTIAMOCI A SUD DELLA CAPITALE
SEGNALATI RALLENTAMENTI, NELLE DUE DIREZIONI
SULLA VIA LITORANEA
TRA LE LOCALITA CAPOCOTTA E TORVAIANICA
PER GLI EVENTI
OGGI ULTIMO GIORNO DI GARA DELLA RALLY RACE
DI ROMA CAPITALE
CHE SI SVOLGERA’ NEI COMUNI DI ROCCA DI CAVE E SUBIACO
MODIFICHE E CHIUSURE DI ALCUNE STRADE
PER IL PASSAGGIO DELLA COMPETIZIONE
MENTRE A MARINA DI CERVETERI
è IN PROGRAMMA OGGI IL JOVA BEACH PARTY
ATTIVE MODIFICHE ALLA VIBILITà
CON LA DISPOSIZIONE DI ISOLA PEDONALE
INTORNO L AREA DEL CONCERTO
PRESTARE ATTENZIONE
POSSIBILI DISAGI AL RITORNO DALLE LOCALITA BALNEARI
DALLE PRIME ORE DEL POMERIGGIO
SULL’AUTOSTRADA A12 ROMA CIVITAVECCHIA
È TUTTO DA MARCO CILUFFO GRAZIE DELL ASCOLTO
APPUNTAMENTO A PIU’ TARDI
Servizio fornito da Astral