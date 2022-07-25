Meteo Roma del 25-07-2022 ore 06:10

https://storage.googleapis.com/public-rdn/2022-07-25/Meteo%20Roma%20del%2025-07-2022%20ore%2006%3A10.mp3

meteo e neri trovati raccolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al mattino residue piogge isolate in Friuli sereno o poco nuvoloso altrove con addensamenti in pianura padana instabilità momento entro il pomeriggio con possibilità di acquazzoni e temporali su Alpi e Appennino settentrionale sole altrove in serata tempo asciutto su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi al centro giornata all’insegna del tempo asciutto sulle regioni con cieli sereni al mattino e qualche addensamento sui settori interni nel pomeriggio in serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto pupe con cieli sereni o poco nuvolosi al sud tempo asciutta al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi vunque numerosità informazione al pomeriggio nelle zone interne con acquazzone temporale in Appennino tra Calabria e Basilicata soleggiato altrove in serata tempo asciutto ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi e temperature minimelieve calo al nord Sardegna e stabili o in lieve aumento al centro-sud massime in lieve rialzo al sud e nord ovest in viale Carlo sul resto d’Italia le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa