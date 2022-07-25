Viabilità Roma Regione Lazio del 25-07-2022 ore 08:15
VIABILITÀ DEL 24 LUGLIO 2022 ORE 19.20 FLAVIA DONDOLINI
BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO,
TRAFFICO CHE SI FA INTENSO IN QUESTE ORE IN PARTICOLARE PER CHI VIAGGIA VERSO ROMA
SULL’AURELIA CI SONO CODE TRA MALAGROTTA E IL RACCORDO ANULARE
FORTI RALLENTAMENTI SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI CASAL PALOCCO E VIA PINDARO
CODE POI SULLA VIA PONTINA TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA
DISAGI ANCHE SULLA A24 ALL’ALTEZZA DELLA BARRIERA DI ROMA EST
CODE SULLA ROMA FIUMICINO ALL’ALTEZZA DELLA RAMPA DI IMMISSIONE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE
SEMPRE SULL’ESTERNA DEL RACCORDO CODE TRA PONTINA E LAURENTINA
QUESTA SERA SECONDO APPUNTAMENTO A MARINA DI CERVETERI CON IL JOVA BEACH PARTY
SONO ATTIVE MODIFICHE ALLA VIBILITA’ NELLE VIE LIMITROFE A LUNGOMARE DEI NAVIGATORI
PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO
PERMANE RALLENTATO IL SERVIZIO DELLA FERROVIA ROMA SULMONA.
LA CAUSA, UN GUASTO ALLA LINEA ELETTRICA TRA AVEZZANO E SULMONA
ATTIVO UN SERVIZIO NAVETTE.
PER IL TRASPORTO PUBBLICO, ASTRAL E’ SUBENTRATA AD ATAC NELLA GESTIONE DELLE FERROVIE METROMARE (ROMA-LIDO) E ROMA-VITERBO, MENTRE COTRAL HA ASSUNTO LA GESTIONE DEL SERVIZIO
PROSEGUE INOLTRE IL SERVIZIO DELLE LINEE S
A TAL PROPOSITO i bus della linea S13 Fino a venerdì 29 luglio subiscono deviazioni di percorso, Per UNA SERIE DI EVENTI CON CONSEGUENTE CAMBIO DI VIABILITA’ IN Via Veneto e VIE limitrofe.
Pertanto,
tra Piazzale Brasile e via Veneto in direzione Repubblica e da via Piemonte a Piazzale Brasile verso Saxa Rubra.
Tutti i dettagli sul nostro sito, canali social E TELEGRAM
DA FLAVIA DONDOLINI E DA ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE VI AUGURIAMO UNA BUONA SERATA
IN CHIUSURA UN MESSAGGIO DI CIVILTA’ STRADALE
Servizio fornito da Astral