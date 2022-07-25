Viabilità Roma Regione Lazio del 25-07-2022 ore 16:30
VIABILITÀ DEL 25 LUGLIO 2022 ORE 16:20 FEDERICO MONTI
UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO AL MOMENTO REGOLARE AD ECCEZIONE DI LEGGERI RALLENTAMENTI TRA LE USCITE PER A24 E PRENESTINA, IN CARREGGIATA SIA ESTERNA CHE INTERNA;
PERMANGONO CODE SULLA VIA APPIA TRA LA VIA DEI LAGHI E FRATTOCCHIE IN DIREZIONE ALBANO;
SI PROCEDE IN COLONNA ANCHE SULLA VIA ARDEATINA TRA SANTA PALOMBA E VIA CANCELLIERA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. SEMPRE SULL’ARDEATINA TRAFFICO CONGESTIONATO IN PROSSIMITÀ DI FALCOGNANA SEMPRE NEI DUE SENSI DI MARCIA;
È IN PROGRAMMA DA OGGI, 25 LUGLIO, L’ATTIVAZIONE DI CANTIERI SULLA VIA PONTINA SIA IN FASCIA DIURNA CHE NOTTURNA PER LA MANUTENZIONE AI CARTELLI PUBBLICITARI IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE, NEL TRATTO COMPRESO TRA CASTEL DI DECIMA E BORGO PIAVE. I LAVORI PROSEGUIRANNO FINO AL 12 AGOSTO. SUL SITO TUTTE LE INFORMAZIONI DELLA NOTIZIA.
DA FEDERICO MONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
Servizio fornito da Astral