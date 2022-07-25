Viabilità Roma Regione Lazio del 25-07-2022 ore 20:30
VIABILITÀ DEL 25 LUGLIO 2022 ORE 20:20 FEDERICO MONTI
UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO SCORREVOLE E CIRCOLAZIONE RIPRISTINATA SULL’INTERO QUADRANTE.
TRAFFICO IN CORSO DI NORMALIZZAZIONE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DOVE PERMANGONO PERÒ RALLENTAMENTI RESIDUI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA;
SI PROCEDE A RILENTO IN TRATTI SALTUARI DELLA CASILINA TRA TORRE GAIA E FINOCCHIO NELLE DUE DIREZIONI;
ANCORA CODE SULLA VIA APPIA TRA LA VIA DEI LAGHI E FRATTOCCHIE IN DIREZIONE ALBANO;
È IN PROGRAMMA DA OGGI, 25 LUGLIO, L’ATTIVAZIONE DI CANTIERI SULLA VIA PONTINA SIA IN FASCIA DIURNA CHE NOTTURNA PER LA MANUTENZIONE AI CARTELLI PUBBLICITARI IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE, NEL TRATTO COMPRESO TRA CASTEL DI DECIMA E BORGO PIAVE. I LAVORI PROSEGUIRANNO FINO AL 12 AGOSTO. SUL SITO TUTTE LE INFORMAZIONI DELLA NOTIZIA.
PROSEGUE IL SERVIZIO DELLE LINEE S DI ASTRAL SPA. TUTTAVIA RICORDIAMO CHE, A CAUSA DI EVENTI IN PROGRAMMA IN VIA VENETO FINO A VENERDÌ 29 LUGLIO, IL PERCORSO DEI BUS DELLA LINEA S13 SUBISCE, NELLA ZONA INTERESSATA, DELLE VARIAZIONI DI PERCORSO, SIA IN DIREZIONE REPUBBLICA, TRA PIAZZALE BRASILE E VIA VENETO, SIA IN DIREZIONE SAXA RUBRA, DA VIA PIEMONTE A PIAZZALE BRASILE.
DA FEDERICO MONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE.
Servizio fornito da Astral