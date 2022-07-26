Ultime Notizie Roma del 26-07-2022 ore 12:10

https://storage.googleapis.com/public-rdn/2022-07-26/Ultime%20Notizie%20Roma%20del%2026-07-2022%20ore%2012%3A10.mp3

romadailynews radiogiornale Ben ritrovati l’ascolto dalla redazione da parte di Francesco vita in studio senza accordo sulla premiership l’alleanza per governare insieme inutile Salvini a sicura che chi ha un voto in più indica il premier Tagliani sottolinea che serve una squadra non un uomo una donna sola al comando e Berlusconi Dice che non riesce ad appassionarsi sul tema dei futuri premier e non credo a passioni di italiani e intanto anche Carfagna prendere distanze da Forza Italia sul fronte opposto Letta sostiene che la scelta è tra noi e meloni e definisce surreale Viva sulla premiership dicendo disponibile a fare il primer della campagna ma che renda dice se domani draghi dicesse che non è disponibile Allora mi cambierei io La commissaria Europea l’energia Samson si aspetta un politico alla fine della giornata sul piano di emergenza Europea del gas al termine del Consiglio Europeo straordinario sull’energia che si è aperta a Bruxelles anche se gli stati membri hanno posizioni di partenza differenti la riunione arriva dopoRoma ridotto ulteriormente portando dal 20% della capacità totale le forniture verso la Germania attraverso il gasdotto Nord stream 1 una decisione secondo senso non motivata politicamente che dimostra che la riduzione preventiva della domanda di gas per loro è una strategia fa le forze russe hanno colpito ancora una volta da città portuale tedesca nel sud dell’Ucraina ma nelle prime ore di questa mattina lo riferisce il capo dell’amministrazione della Regione se è privato secondo quanto riportato dal Guardian al attacco missilistico sarebbe avvenuto per mezzo di velivoli strategici ha fermato sabato scorso appena 12 ore la firma dell’intesa con chi è sulle esportazioni del grano dai porti i meridionali del Ucraina la Russia aveva bombardato destra con missili da crociera Mosca a prima generato il ride e poi sostenuto di aver colpito solo obiettivi militari voltiamo ancora pagina da nord Ti piace il caldo rovente ancora bollino rosso per il caldo in 13 Città del centro e del sud e se diverse regioni d’Italia arriva anchepioggia allerta gialla per il maltempo per esempio oggi in Abruzzo Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia Lombardia Marche Piemonte trentino-alto Adige Umbria e Veneto e ora andiamo a parlare di cucina lo facciamo con il nostro chef Piero Cantore sentiamo che cosa ci propone questo oggi appuntamento di oggi dedicato alle nostre esperienze gastronomiche in giro per la Calabria oggi voglio parlarti di un esperienza gastronomica molto curioso e molto particolare Sono stato a Camigliatello Sì nel retrobottega le vie del Gusto della salumeria Chiappetta vi devo dire un locale piccolino Aveva sì e no 25 30 posti mi sono accomodato ho seguito le proposte fatte dal cameriera la signora Valeria la titolare che mi ha fattodegustare un po’ il loro antipasto di della casa ti devo dire molto gustoso è molto particolare ci sono delle cose penso che mi hanno colpito la cipolla caramellata buona le polpettine di tre tipi sono le polpette di patate le polpette di carne e poi quelle di riso che ho abbinato con con la nduja poi c’era un frittelline fatte con melanzane e zucchine poi c’è un le mozzarelle alla panna Beh era abbastanza ricco con altri periodi e molto gustoso è molto buono e poi non la s mi ha fatto Del Carro cavallo arrostito con dei funghi porcini il caciocavallo molto buono e molto gustoso abbinato con i funghi della Sila vi devo dire molto particolare anche te al tavolo a fianco al mio ho nuotato che hanno portato uno stinco che la prossima volta devo andare a provare perché aveva davvero un bel aspettofuori era bello col calzino all’interno visto che era abbastanza morbido e non Secco come piace a me quindi devo andare a riprovare questo stinco di maiale il carro cavallo vi devo dire che è stato molto gustosa molto particolare questo abbinamento tra porcini e speck e caciocavallo trovato anche in questo l’ho capito un po’ in più anche se il loro punto di forza mi ha detto la signora Valeria sono le zuppe che io non l’ho preso perché non gradivo mangiarmi una giusta però almeno che mi aveva consigliato quella di ceci e cicoria molto gustosa molto particolare e zuppe oppure fagioli e quella tipica della Sila però andrò a riprovare fiore giù perché lo studio a me non mi resta che darvi appuntamento

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa