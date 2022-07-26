Ultime Notizie Roma del 26-07-2022 ore 13:10

https://storage.googleapis.com/public-rdn/2022-07-26/Ultime%20Notizie%20Roma%20del%2026-07-2022%20ore%2013%3A10.mp3

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitali in studio senza accordo sulla premiership l’alleanza per governare insieme inutili Salvini è sicura che chi ha un voto in più indica il premier tajani sottolinea che servono a scuola però non un uomo una donna sola al comando e Berlusconi Dice che non riesce ad appassionarsi Tu stai male e non creda passione gli italiani intanto anche Carfagna prende le distanze da Forza Italia sul fronte opposto Letta sostiene che la scelta è tra noi e meloni definisce surreale dibattito sulla premiership dicendo sì disponibile il primer della campagna Macarena dice se domani draghi dicesse che non è disponibile Allora mi cambi vedrei io e parliamo anche dei decreti aiuti bis governo in settimana dovrebbe licenziarlo per farlo poi convertire in legge dal Parlamento vista la crisi sentiamo le proposte del sindacato ANIEF per voce del suo presidente Marcello Pacifico Certamenteun’urgenza che pari a quella che abbiamo durante quest’anno l’esigenza da parte delle scuole di avere quello organico aggiuntivo per riaprire a settembre lo che si chiama organico covid è stato rinnovato fino a giugno per due anni anche se hai dato della metà nell’ultimo anno comunque essenziale per fare riaprire le scuole a settembre per questo lasciamo un appello al governo affinché e a tutte le forze parlamentari venga inserito questo provvedimento immediatamente all’interno del decreto aiuto la procura di Grosseto informa che due persone sono indagate per lo scontro fra due mercatini di sabato scorso fra large Dario Isola del Giglio si tratta dei rispettivi i conducenti delle imbarcazioni che sono indagati per i reati di omicidio colposo aggravato e danneggiamento con pericolo colposo di naufragio in quanto alla dinamica dell’incidente secondo la procura non risulta stato elementi circa la possibilità di utilizzo da parte di uno dei natanti del pilota automatico 12 persone tra cui presunti affiliati alla Ndrangheta imprenditori collusi sono stati arrestati a Reggio Calabria nel corso di unocondotta della dia e dalla guardia di finanza l’operazione ha consentito di sgominare un’associazione criminale che avrebbe visto alleati imprenditori e famiglie di ndrangheta per favorire l’infiltrazione di alcune cose che nel settore edile nella grande distribuzione arresti e perquisizioni nell’ambito dell’operazione anche Lombardi Abruzzo e Lazio sequestrati beni per 32 milioni di euro ed è tutto buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa