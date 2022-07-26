Viabilità Roma Regione Lazio del 26-07-2022 ore 09:45
VIABILITÀ DEL 26 LUGLIO 2022 ORE 09.20 FEDERICO ASCANI
BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
SULL’A1 ROMA NAPOLI CODE PER INCIDENTE TRA FERENTINO E ANAGNI DIREZIONE ROMA
SULLA CASSIA VEIENTANA UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA CASSIA E FORMELLO DIREZIONE ROMA
CODE PER TRAFFICO INTENSO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO
CODE SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E ARDEATINA. MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA PRENESTINA E TIBURTINAE ALL’ALTEZZA DI CASSIA E AURELIA
CODE ANCHE SULLA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E VIA DI GROTTA ROSSA IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE EST
TUTTI I DETTAGLI SUL NOSTRO SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT
DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral