Viabilità Roma Regione Lazio del 26-07-2022 ore 20:30
VIABILITÀ DEL 26 LUGLIO 2022 ORE 20:20 FEDERICO MONTI
UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA PRENESTINA E LA TUSCOLANA.
SI PROCEDE IN COLONNA ANCHE SULL’AUTOSTRADA A1 ROMA-NAPOLI A SEGUITO DI UN INCIDENTE VERIFICATOSI IN PROSSIMITÀ DELL’USCITA PER ANAGNI-FIUGGI VERSO ROMA.
SI PROCEDE POI A RILENTO SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO CASTEL FUSANO.
PROSEGUE IL SERVIZIO DELLE LINEE S DI ASTRAL SPA. TUTTAVIA RICORDIAMO CHE, A CAUSA DI EVENTI IN PROGRAMMA IN VIA VENETO FINO A VENERDÌ 29 LUGLIO, IL PERCORSO DEI BUS DELLA LINEA S13 SUBISCE, NELLA ZONA INTERESSATA, DELLE VARIAZIONI DI PERCORSO, SIA IN DIREZIONE REPUBBLICA, TRA PIAZZALE BRASILE E VIA VENETO, SIA IN DIREZIONE SAXA RUBRA, DA VIA PIEMONTE A PIAZZALE BRASILE.
DA FEDERICO MONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE.
Servizio fornito da Astral