Ultime Notizie Roma del 27-07-2022 ore 09:10

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romadailynews radiogiornale mercoledì 27 luglio Buongiorno da Francesco Vitale Letta punta sulla lista del PD ma avverte la direzione del partito a causa della legge elettorale Cerca alleanze sono obbligatorie e si dice pronto a fare da front Runner oggi vertice del centrodestra con al centro il nodo a prenderci per il caso Moratti Lombardia senza un chiarimento mi sentirò libera ferma la vicepresidente della Regione il divertimento di giustizia americano aperto un’indagine sulla condotta di Trump durante l’attacco capitoli del 6 gennaio 2021 secondo Fonti informate del Washington Post sequestrati i tabulati dei telefoni dei più stretti consiglieri del Tycoon chiamatemi all’Antica ma incitare una rivolta contro agenti di polizia non è rispettare la legge dice biden accordo in Unione Europea sul piano per il taglio che della domanda di casa in vista dell’inverno solo l’Ungheria di orban vota contro la commissionevaluta con urgenza come introdurre tempi al prezzo che in Europa ieri ha toccato 200,4 euro al megawattora per l’Italia il risparmio di gas tra del 7 % dice Cingolani il governo prepara il decreto bis in campo altri 14,3 miliardi l’esecutivo non si ferma si cura draghi prospettando un autunno complesso oggi il premier incontra le parti sociali il Fondo Monetario Internazionale intanto taglia le Stime di crescita per l’Italia nel 2023 incalza avanti con le riforme tutti noi come chiesa Abbiamo bisogno di guarigione di essere risanati dalla tentazione di scegliere la difesa delle istituzioni anziché la ricerca della verità dice Papa Francesco dal suo viaggio in Canada e Rivolgendosi gli indigeni affermati e Preziosi per me e per la chiesa si smorza il gran caldo e Arrivano i temporali soprattutto al nord Carano oggi a 11 le città viene da bollino rosso e domani saranno 9 allerta gialla per maltempo oggi in Abruzzo Basilicata Lombardia Marche Molise Piemonte Puglia Trentino Alto Adige e Umbria che noi per il momento ci fermiamoa voi l’augurio di un buon proseguimento di ascolto A che età

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa