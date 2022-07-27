Ultime Notizie Roma del 27-07-2022 ore 20:10

https://storage.googleapis.com/public-rdn/2022-07-27/Ultime%20Notizie%20Roma%20del%2027-07-2022%20ore%2020%3A10.mp3

romadailynews radiogiornale per ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione ancora economia un’apertura un decreto aiuti INPS per sostenere i salari e pensioni ma senza la proroga al bonus €200 che sarà sostituito da un altro intervento sono i punti al centro dell’incontro tra il premier Mario Draghi segretari generali di CGIL CISL e UIL una riunione durata poco più di un’ora Palazzo Chigi sul tavolo gli interventi a sostegno della situazione di emergenza per famiglie imprese discussi insieme anche ministri dell’economia Daniele Franco del lavoro Andrea Orlando della pubblica amministrazione Renato Brunetta dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti delle politiche agricole Stefano patuanelli al Sottosegretario Roberto Garofoli la cronaca svolta nel caso di Valentina La donna di 32 anni uccisa a Catania per l’omicida è stato fermato il figlio di 15 anni la vittima era stata trovata in fin di vita nella tarda serata di due giorni fa dalla polizia nella sua abitazione zona di Castello Ursino Invia salvatoGiacomo il suo corpo era diverso a terra colpi di arma da taglio avevano ferito mortalmente la donna trafitta da diversi pendenti in più parti del corpo in particolare al collo e alla schiena sul posto è intervenuto il personale medico del 118 ma la 32 anni è deceduta poco dopo ad allertare le forze dell’ordine un parente che non era riuscita a mettersi in contatto con lei e riteneva potesse essere in pericolo Valentina giunta era madre di due figli uno di 15 anni il presunto assassino e uno di 10 con il maggiore alle discussioni erano frequenti con le tensioni che spesso superavano i livelli di guardia ragazzino non sarebbe riuscito ad accettare la fine della relazione tra la madre e compagno detenuto per tutto da auto temeva che la donna potesse allontanare dal padre dal nonno paterno non è ancora chiaro Se la vite degenerata nel delitto abbia avuto origine da un alterco su questi argomenti e esteri un forte terremoto ha scosso questa mattina alle 8:40 e ora locale 2:43 in Italia le Filippine settentrionali provocando vittime e feriti e danni costringendo Anche i residenti di Manila la capitale ad uscire dalle loro abitazioni e uffici a riversarsi in strada il terremoto dichiudo 7.0 si è concentrato in un’area prevalentemente montuosa che sono seguite diverse scosse di assestamento il Sisma ha colpito anche Nordest dell’isola di luzon secondo fonti ufficiali al momento risultano due vittime e feriti andiamo in Cina in chiusura parliamo dell’origine del covid il mercato dei frutti di mare della fauna selvatica di One in Cina un gruppo internazionale di ricercatori avrebbe così stabilito l’origine dell’epidemia una grande sorpresa ma i risultati della ricerca pubblicati sulla rivista Science dimostrano che ci sono stati almeno due casi in cui non c’è stato trasmesso da animali vivi ad esseri umani che lavoravano facevano acquisti al mercato gli autori dello studio hanno anche spiegato il perché su centinaia di persone ricoverate in ospedale solo una cinquantina di loro aveva un legame diretto è tracciabile con il mercato è caduto Perché molte persone hanno avuto solo sintomi lievi quindi hanno continuato a circolare liberamente diffondendo il virus nei casi più gravi sono stati difficili da collegare con il mercato era l’ultima notizia per il momento l’informazione torna la prossima edizione Grazie per averci seguito

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa