Meteo Roma del 28-07-2022 ore 06:10

https://storage.googleapis.com/public-rdn/2022-07-28/Meteo%20Roma%20del%2028-07-2022%20ore%2006%3A10.mp3

meteo venerdì trovati all’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord al mattino nubi sparse su tutte le regioni con piogge soprattutto tra Lombardia ed emilia-romagna più asciutto altrove al pomeriggio acquazzoni e temporali su Alpi e Appennino settentrionale soleggiato altrove in serata tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi Salvo residue piogge sulle Alpi centro-orientali al centro mattino tempo stabile con prevalenza di Cherry sereni qualche nube nelle Marche al pomeriggio instabilità momento nelle zone interne con acquazzoni e temporali in Appennino in sconfinamento regioni adriatiche insalata tempo nuovamente stabile ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi al pomeriggio locali acquazzoni o temporali nelle valli interne peninsulari sole prevalente altrove in serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni temperature minime e massime stabili o in generale Di Nuzzoin tutta Italia le previsioni del tempo sono a cura di Centro Italiano meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa