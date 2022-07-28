Meteo Roma del 28-07-2022 ore 06:10
meteo venerdì trovati all’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord al mattino nubi sparse su tutte le regioni con piogge soprattutto tra Lombardia ed emilia-romagna più asciutto altrove al pomeriggio acquazzoni e temporali su Alpi e Appennino settentrionale soleggiato altrove in serata tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi Salvo residue piogge sulle Alpi centro-orientali al centro mattino tempo stabile con prevalenza di Cherry sereni qualche nube nelle Marche al pomeriggio instabilità momento nelle zone interne con acquazzoni e temporali in Appennino in sconfinamento regioni adriatiche insalata tempo nuovamente stabile ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi al pomeriggio locali acquazzoni o temporali nelle valli interne peninsulari sole prevalente altrove in serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni temperature minime e massime stabili o in generale Di Nuzzoin tutta Italia le previsioni del tempo sono a cura di Centro Italiano meteo
In collaborazione con Agenzia Italia Stampa