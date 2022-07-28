Ultime Notizie Roma del 28-07-2022 ore 09:10

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romadailynews radiogiornale giovedì 28 luglio Buongiorno da Francesco Vitale accordo nel centro-destra sulla mia ship sulla distribuzione dei colleghi da Fontana Meroni le partite che avrà piovuto indicare il nome del presidente del consiglio ha Fratelli d’Italia anche la quota Maggiore degli uninominali Berlusconi Salvini si sono consegnati nelle mani della meloni con Conte subisce il pressing dei parlamentari per il terzo mandato ma smentisce un’auto di Grillo che ora è minacciato di lasciare il movimento in caso di deroghe Massi controffensiva dell’Ucraina sulle truppe russe che occupa nel caso non parlo di negoziati solo per prendere tempo e abbandoni corpi dei soldati per non risarcire le famiglie dice chiv gazprom del Duce intanto al 20% e flusso del gasdotto Nord stream 1 verso l’Europa nello anche per l’Italia prezzo del volo a €225 a M3 poi ieri piega 205 prevista oggi una telefonata Tra biden e XVI nel pieno delle tensioni tra Stati Uniti Cina su Tiguan il pentagono si è detto pronto addormentare le forze militari nell’aria inOra però ti dovesse recarsi in visita sull’isola dopo che Pechino ha parlato di conseguenze sera speaker della camera americana effettuerà il viaggio monito di Papa Francesco alla politica occorre saper guardare le generazioni future non alle convenienze immediate delle scadenze elettorali afferma il pontefice del suo viaggio in casa sulla guerra non abbiamo bisogno di dividere il mondo in Amici di richiamarci Fino Ai Denti Secondo te mio padre cronaca un uomo di 60 anni ha ucciso ieri sua moglie strangolando La nella loro casa tratta nell’entroterra di Genova l’uomo poi chiamato i carabinieri fermato per omicidio figlio quindicenne di Valentina giunta la 32enne ferito mortalmente con colpi Darma da taglio nella sua abitazione a Catania tra oggi e domani nord Italia terminerà la tregua della morsa del caldo che al centro e sud non ha mai mollato oggi le città da bollino rosso scendono a 10 domani a Orto maltempo allerta gialla oggi in Lombardia Piemonte Trentino Alto Adige e Veneto ed è tutto per il momento buon proseguimento di scopo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa