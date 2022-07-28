Ultime Notizie Roma del 28-07-2022 ore 15:10

https://storage.googleapis.com/public-rdn/2022-07-28/Ultime%20Notizie%20Roma%20del%2028-07-2022%20ore%2015%3A10.mp3

romadailynews radiogiornale giovedì 28 luglio Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno politica in apertura il centro-destra ha trovato l’accordo Sul candidato premier ma una nuova bufera travolto La lega si parla infatti di probabili intromissioni russe sulla crisi di governo con dichiarazioni di Matteo Salvini che non sono sembrate una smentita la politica internazionale prescinde dai governi ha detto noi siamo europeisti atlantisti ma questo non significa non voler buoni rapporti con Putin La guerra è finita prima o poi è chi ha sbagliato pagherà a che ora è ancora più scompiglio c’è un articolo pubblicato dalla stampa in cui viene raccontato che la Russia avrebbe interferito chiedendo alla lega di ritirare i suoi ministri per creare una crisi di governo circa un mese prima che questa effettivamente accadesse constatazioni che l’idea del Carroccio abbonato come fesserie articolo della stampa racconta propone un retroscena riporta stralci di documenti dell’ intelligence con i colloqui tra il consigliere del Carroccio Il funzionarioMosca due mesi prima della caduta del governo nel periodo in cui la lega il MoVimento 5 Stelle si schieravano contro un nuovo invio di armi all’ucraina il Sottosegretario Gabrielli l’autorità di legata alla sicurezza della Repubblica però avvisa le notizie a parte sul Quotidiano Piemontese sono prive di ogni fondamento Come già riferito al copasir in occasione di analoghi articoli apparsi nei mesi scorsi Cambiamo argomento e La siccità da record in Italia continua a colpire il tuo a che ora Rischia di perdere l’immagine di grande fiume Secondo i dati diffusi dall’osservatorio ambi sulle risorse idriche il posta per toccare una soglia grammatica gli ultimi rilevamenti effettuati nel ferrarese evidenziato che la portata del fiume prossima toccare i 100 metri cubi al secondo durante l’alta marea la risalita del cuneo salino lungo il corso del po ormai fiore 40 km dalla foce di d’oro questo fenomeno interessa ormai i tratti terminali in gran parte dei fiumi del nord Italia il pericolo derivante dalla risalita del cuneo salino è quello che vengono intaccati i prelievi di acqua ad uso potabile ricordiamo che secondo le proiezioni previste per il 2022 la portata media delsi attesterà presumibilmente al di sotto dei 170 metri cubi al secondo me non si placano gli incendi in Italia soprattutto sul cazzo sono ormai 10 giorni che Vigili del Fuoco Corpo Forestale protezione civile e volontari sono impegnati per frenare l’avanzata e spegnere delle fiamme nella notte ha ripreso a fare il rogo nella zona del comune di Savogna provincia di Gorizia costringendo le autorità ad evacuare per precauzione 200 persone nella frazione di San Michele del Carso il fuoco sviluppato si era divampato nuovamente ieri pomeriggio poi grazie anche all’intervento di due elicotteri era stato posto sotto controllo in serata però alimentato dal vento è aumentato di Potenza diventa una minaccia per gli abitanti del posto così intorno alle 3 del mattino Il sindaco ha disposto l’evacuazione le persone sono state sistemate nelle stesse strutture allestite la settimana scorsa in occasione di una precedente evacuazione che non sono state smantellate Il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla protezione civile la salute Riccardo Riccardi nella mattinata sono ripartite le operazioni aeree con due Canadair del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e tre elicotteri regionaliera l’ultima notizia Grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa