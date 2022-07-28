Viabilità Roma Regione Lazio del 28-07-2022 ore 19:15
VIABILITÀ DEL 28 LUGLIO 2022 ORE 13:20 FEDERICO MONTI
UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
APRIAMO CON LA VIABILITÀ DEL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE IL TRAFFICO SI PRESENTA SCORREVOLE SULL’INTERO QUADRANTE.
SEGNALIAMO INVECE RALLENTAMENTI SULLA PONTINA TRA POMEZIA E VIA CASTAGNETTA IN DIREZIONE LATINA.
PER QUANTO RIGUARDA I LAVORI CON IMPATTO SULLA VIABILITÀ, RICORDIAMO CHE SONO PARTITI I CANTIERI SULLA VIA PONTINA, SIA IN FASCIA DIURNA CHE NOTTURNA, PER LA MANUTENZIONE AI CARTELLI PUBBLICITARI IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE. TUTTO QUESTO NEL TRATTO COMPRESO TRA CASTEL DI DECIMA E BORGO PIAVE. I LAVORI PROSEGUIRANNO FINO AL 12 AGOSTO. SUL SITO TUTTE LE INFORMAZIONI DELLA NOTIZIA.
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO SABATO 30 LUGLIO ULTIMO GIORNO DI SERVIZIO DELLE LINEE S – S15 ACILIA-PIRAMIDE E S13 SAXA RUBRA-TERMINI. TUTTAVIA RICORDIAMO CHE, A CAUSA DI EVENTI IN PROGRAMMA IN VIA VENETO FINO A VENERDÌ 29 LUGLIO, IL PERCORSO DEI BUS DELLA LINEA S13 SUBISCE, NELLA ZONA INTERESSATA, DELLE VARIAZIONI DI PERCORSO, SIA IN DIREZIONE REPUBBLICA, TRA PIAZZALE BRASILE E VIA VENETO, SIA IN DIREZIONE SAXA RUBRA, DA VIA PIEMONTE A PIAZZALE BRASILE.
DA FEDERICO MONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE.
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