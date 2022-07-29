Meteo Roma del 29-07-2022 ore 19:15

https://storage.googleapis.com/public-rdn/2022-07-29/Meteo%20Roma%20del%2029-07-2022%20ore%2019%3A15.mp3

meteo venerdì trovati all’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord al mattino residuo maltempo sul Friuli Veneto e Romagna ampie schiarite altrove al pomeriggio instabilità sulle Alpi Orientali con locali acquazzoni e temporali con possibili sconfinamenti verso le pianure soleggiato altrove intera uomini sulle pianure del Triveneto e sereno o poco nuvoloso sul resto del nord al centro al mattino piogge localmente anche intense in arrivo sulle regioni adriatiche isolati fenomeni anche tra Toscana e alto Lazio al pomeriggio abilità momento con acquazzoni temporali nelle zone interne fin sulla posta sul versante Adriatico in serata residui fenomeni in Abruzzo sereno o poco nuvoloso altrove al sud Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni ovunque al pomeriggio stabilimento con piogge sparse temporali tra Molise e Puglia settentrionale soleggiato altrove in serata e residui fenomeni sugli stessi settori asciutto con cieli sereni o poco nuvolositemperature minime in calo al nord stabili un lieve rialzo al centro sud e sulle Isole maggiori stabili in lieve rialzo al nord ovest sulle Isole maggiori stabili o in lieve calo sul resto d’Italia previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa