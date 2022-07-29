Ultime Notizie Roma del 29-07-2022 ore 15:10

https://storage.googleapis.com/public-rdn/2022-07-29/Ultime%20Notizie%20Roma%20del%2029-07-2022%20ore%2015%3A10.mp3

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione venerdì 29 luglio al microfono Giuliano Ferrigno politiche un’apertura nessuna deroga sul limite del doppio mandato per le candidature del MoVimento 5 Stelle giorno dell’ufficializzazione della decisione è arrivato secondo Fonti del Movimento il leader Giuseppe Conte ha comunicato la risoluzione e veterani del Movimento saltano Dunque nomi storici come Roberto Fico Paola Taverna Vito Crini Alfonso Bonafede contro in mattinata non aveva anticipato la decisione mi avevi parlato del rapporto con il PD chiudendo ad un’alleanza va anche ad una nuova forma di dialogo e mia figlia ieri le posizioni sono chiari che rapporto può avere il MoVimento 5 Stelle con una forza politica che sta chiudendo accordi da Calenda Renzi la promette Campania Ci sono personalità divisi religiose spiega con te Che aggiunge la politica fatta così è tutto il contrario di tutto significa chiedere voti e cittadini e poi non sapere qual è il programma che realizzeràa luglio inflazione tendenziale Ripiega di un decimo di punto percentuale dal record di giugno + 8% + 7,9% mentre l’indice dei prezzi al consumo registra un aumento dello 0,4% su base e quanto risulta dalle Stime ISTAT di luglio influire su rallentamento il calo dei livelli energetici dà più 48,7% di giugno più 42,9% Grazie soprattutto e beni energetici regolamentati in frazione di fondo al netto di energetici alimenti freschi accelera da + 3,8 * 100 + 4,1 e quella letto di soli energetici dà più 4,2 a più 4,7 più forte accelerazione dei prezzi del cosiddetto carrello della spesa che si porta il livello record di più il 9,1% registrando chiusi Una mento che non si osservava da settembre 1984 signora state nelle sue Stime preliminari di luglio vogliono delle scimmie continuano a salire i casi in Europa e nel mondo il 23 luglio scorso l’organizzazione Mondiale della sanità ha dichiarato l’emergenza globale sono intorno ai 13 milacontagi identificati al 26 luglio in 37 paesi aree di tutta la regione Europea delle messe di questi 12 mila casi sono stati segnalati da 32 paesi Ari del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie Italia vengono indicati 426 Catilina con L’ultimo bollettino nazionale di oggi la notizia che un primo caso è stato isolato anche agli Spedali Civili di Brescia si tratterebbe di un paziente ricoverato nel reparto di malattie infettive dopo ritorno da un viaggio andiamo a Milano in chiusura scontri violenti tra bande 9 arresti nelle province di Bergamo Como Lecco responsabili a vario titolo di sequestro di persona alla fine lesioni aggravate le indagini si Sono concentrate sui conti fatti da ormai diversi mesi tra due bande giovanili nate attorno ad alcuni tre perle bianche erano governati da regole di fedeltà reciproca di omertà i membri ci sono resi protagonisti di diversi episodi di violenza legati alla rivalità tra base dello scontro anche la sfida per il successo delle produzioni musicali le modalità e le circostanze dei reati commessi spiegano gli investigatori denotano una spiccata capacità delinquenziale pericolosità sociale dei soggetti coni quali hanno agito con il puro scopo di aggredire e intimidire i membri del gruppo Rivale utilizzando armi e postando contenuti sui loro profili Social seguitissime da giovani e giovanissimi innescando una serie di aggressioni era l’ultima notizia per il momento Grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa