Ultime Notizie Roma del 29-07-2022 ore 19:10

https://storage.googleapis.com/public-rdn/2022-07-29/Ultime%20Notizie%20Roma%20del%2029-07-2022%20ore%2019%3A10.mp3

romadailynews radiogiornale siamo di nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione il microfono Giuliano Ferrigno nessuna deroga sul limite del doppio mandato per le candidature del MoVimento 5 Stelle giorno dell’ufficializzazione della decisione è arrivato secondo Fonti del Movimento il leader Giuseppe Conte ha già comunicato la risoluzione del Movimento saltano Dunque nomi storici come Roberto Fico Paola Taverna Vito Crini Alfonso Bonafede contro in mattinata non aveva anticipato la decisione Ma aveva riparlato e rapporto con il PD chiudendo ad una banca ad una nuova forma di dialogo e Marti ieri le posizioni sono chiari che rapporto può avere il MoVimento 5 Stelle con una forza politica che sta chiudendo accordi da Calenda Renzi da Brunetta Carfagna ci sono personalità religiose spiega con te Che aggiunge la politica fatta così è tutto il contrario di tutto significa chiedere voti e cittadini e poi non sapere qual è il programma che realizzerà economia luglio l’inflazione tendenzeripiegati un decimo di punto percentuale dal record di giugno + 8% + 7,9% mentre l’indice dei prezzi al consumo registrano aumento dello 0,4% su base mensile e quanto risulta dalle Stime di luglio influire su rallentamento il calo dei beni energetici dà più 48,7% di giugno più 42,9% Grazie soprattutto e beni energetici regolamentati in fondo al netto di energetici alimenti freschi accelera da + 3,8 * 100 + 4,1 e quella al netto dei soli energetici dà più 4,2 ha più 4,7 % forte accelerazione dei prezzi del detto carrello della spesa che si porta il livello record di più il 9,1% registrando così una mento che non si osservava da settembre 1984 segnali Stattene le sue Stime preliminari di luglio voglio lo devi uscire mi continuano a salire i casi in Europa e nel mondo il 23 luglio scorso l’organizzazione Mondiale della sanità ha dichiarato l’emergenza globale sono intorno ai 13 mila i contagi denti ficcata il 2637 paesi aridi tutta la regione Europea delle messe di questi 12 mila casi sono stati segnalati da 32 paesi ali del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie in Italia vengono indicati 426 Catilina con L’ultimo bollettino nazionale di oggi la notizia che un primo caso è stato isolato anche agli Spedali Civili di Brescia si tratterebbe di un paziente ricoverato nel reparto di malattie infettive dopo il ritorno da un viaggio era l’ultima notizia per il momento Grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa