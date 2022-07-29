Viabilità Roma Regione Lazio del 29-07-2022 ore 19:45
VIABILITÀ DEL 29 LUGLIO 2022 ORE 19.20 CLAUDIO VELOCCIA
BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI TRA LAURENTINA E TUSCOLANA IN CARREGGIATA ESTERNA
MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA SI STA IN CODA TRA LE USCITE CENTRALE DEL LATTE E ROMA TERAMO
PERCORRENDO LA STATALE PONTINA PER INCIDENTE LUNGHE CODE TRA SPINACETO E CASTEL ROMANO DIREZIONE LATINA
SEMPRE PER INCIDENTE RIMANENDO SULLA VIA PONTINA TRAFFICO RALLENTATO TRA CINQUE PODERI E POMEZIA SUD DIREZIONE ROMA
SULLA STRADA STATALE CASSIA BIS UN CANTIERE ATTIVO RALLENTA IL TRAFFICO ALTEZZA GRANDE RACCORDO ANULARE IN USCITA DALLA CAPITALE
RICORDIAMO INFINE CHE ASTRAL E’ SUBENTRATA AD ATAC NELLA GESTIONE DELL’INFRASTRUTTURA DELLE FERROVIE METROMARE (ROMA-LIDO) E ROMA-VITERBO, MENTRE COTRAL NE ASSUME LA GESTIONE DEL SERVIZIO
DA CLAUDIO VELOCCIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ PER IL MOMENTO È TUTTO, A PIU’ TARDI
Servizio fornito da Astral