Meteo Roma del 30-07-2022 ore 19:15

https://storage.googleapis.com/public-rdn/2022-07-30/Meteo%20Roma%20del%2030-07-2022%20ore%2019%3A15.mp3

meteo venerdì trovati all’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord mattino residuo maltempo sul Friuli Veneto e Romagna ampie schiarite altrove al pomeriggio instabilità sulle Alpi Orientali con locali acquazzoni e temporali con possibili sconfinamenti verso le pianure soleggiato altrove in serata di fenomeni sulle pianure del Triveneto e sereno o poco nuvoloso sul resto del nord al centro al mattino piogge localmente anche intense in arrivo sulle regioni adriatiche isolati fenomeni anche tra Toscana e alto Lazio al pomeriggio sta momento con acquazzoni temporali nelle zone interne fin sulla costa sul versante Adriatico in serata residui fenomeni in Abruzzo sereno o poco nuvoloso altrove al sud Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con Cieli Sì comunque al pomeriggio in stabilimento con piogge sparse e temporali tra Molise e Puglia settentrionale soleggiato altrove in serata e residui fenomeni sugli stessi settori asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi altemperature minime in calo al nord stabili un lieve rialzo al centro sud e sulle Isole maggiori stabili o in lieve rialzo al nord ovest sulle Isole maggiori stabili inviare calo sul resto d’Italia le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa