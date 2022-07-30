Ultime Notizie Roma del 30-07-2022 ore 12:10

https://storage.googleapis.com/public-rdn/2022-07-30/Ultime%20Notizie%20Roma%20del%2030-07-2022%20ore%2012%3A10.mp3

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio picchiato a morte in mezzo alla strada è accaduto Civitanova Marche in provincia di Macerata dove nel primo pomeriggio di ieri alika oro un ambulante nigeriano di 39 anni è stato in seguito e poi costo Mortal mente sotto gli occhi dei passanti sotto accusa per l’accaduto Filippo Claudio Giuseppe ferlazzo operaio 32 anni di origini salernitane ma domiciliato in città ora l’uomo si trova in stato di fermo e dovrà rispondere di rapina e omicidio volontario Mara Carfagna è Mariastella Gelmini parlamentare appena uscite da portitalia sono approdati in azione il partito di Carlo Calenda Questa è stata una scelta offerte ponderata affermato il ministro degli affari regionali ma di cui sono straconvinta il ministro del Sud Carfagna invece detto di avere la certezza di trovarsi in un partito in cui nessuno si spegnerà di tramare con la Russia o con la Cina ai danni del governo induro commento del coordinatore di Forza Italia Antonio tajani hanno tradito gli elettori non ci saranno vero che al limite di due mandati nel Movimento 5 Stelle leader con te lo avrebbe già comunicato i vertici del Movimento quanto confermano fonti parlamentari tra gli illustri delle viste del 25 settembre Presidente della Camera fico legge Ministro della Giustizia Bonafede la vicepresidente del Movimento Taverna è l’ex capo politico Crimi in circa cinquanta i parlamentari uscenti che non saranno ricandidati contro l’ipotesi di alcune vero che si è schierato fino all’ultimo il Grand Prix 5 stelle Beppe Grillo Intanto ti avverte letta Se il PD non ci vuole e rancori personali il leader dei mi risponde quali zione in pochi giorni pronto un confronto meloni Berlusconi nega di aver incontrato l’ambasciatore russe di aver avuto conversazioni telefoniche con lui e andiamo adesso all’estero segretario di stato americano Antony blinken ha parlato per la prima volta con il ministro degli Esteri Russo serghei lavrov ho fatto pressione perché Mosca accetti uno scambio traieri libri domenicani l’omologo di se le relazioni bilaterali tra Stati Uniti Federazione Russa va normalizzate Si torna diplomazia tranquilla intanto prosegue il rimpallo di responsabilità sul bombardamento di una colonia penale che secondo il Cremlino ha causato oltre 40 morti viene scrivi su un omicidio di massa compiuto dagli stessi russi per Credit Archie e anche Kiev apro una propria inchiesta mentre denuncia nuovi raid a kharkiv è Nicolae si sono tenuti ieri nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo a San Giuliano Milanese funerali di Diana ha la bimba di 18 mesi morta di tempi dopo essere stata lasciata in casa solo per tre giorni l’esterno della chiesa un lungo applauso accompagnato la piccola bara Bianca suo ingresso nella chiesa piena alcune mamme del quartiere Ponte Lambro alla periferia di Milano dove abitava la bambina ha una compagna solamente marcia del carro funebre come in un breve corteo tra le mani uno striscione in rosa Volerò sulle ali del mondo nel cielo infinito resterò per sempre bambina piccola Dianaincorniciare una foto che la ritrae con un abitino da principessa un grande fiocco rosa in testa attorno a lei un tappeto di palloncini insieme a te volato in cielo anche un pezzo del nostro cuore le frasi sulle magliette indossate dalle donne alla cerimonia hanno partecipato seduti ai primi banchi in fascia tricolore dei sindaci di Milano di San Giuliano e San Donato Milanese in chiesa anche molte famiglie con bambini nei propri passeggini tutti visibilmente commossi e cambiamo decisamente argomento o una sentenza della Corte di Giustizia Europea permesso ai precari di ottenere il bonus di €5000 per la formazione abbiamo commerciale o Pacifico presidente del sindacato ANIEF ha ragione in Italia come si sa ogni sentenza della Corte di Giustizia deve essere rispettata dal giudice Nazionale Questo significa che chiunque ricorda con i legati Anita sono più di 8000venite i nostri corsi potrà chiedere questa carta di €500 anche per gli anni precedenti Quindi recuperando anche €3000 per la propria formazione come per il personale di ruolo e di tutto buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa