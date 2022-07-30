Ultime Notizie Roma del 30-07-2022 ore 17:10

https://storage.googleapis.com/public-rdn/2022-07-30/Ultime%20Notizie%20Roma%20del%2030-07-2022%20ore%2017%3A10.mp3

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione alla microfono Giuliano Ferrigno politica in primo piano Beppe Grillo scrive sul suo blog non esiste un vento favorevole per chi non sa dove andare ma è certo che per chi va controcorrente il vento è sempre sfavorevole dovevamo fin dall’inizio di dover combattere contro zombie che ho fatto di tutto per sconfiggere o ancor peggio contagiarci intanto l’ex capogruppo del Movimento Davide Crippa Annuncia il suo addio dopo ormai 14 anni di attivismo politico mi vedo costretto a lasciare se permetti un gesto molto sofferta e meditata lungo Lascia anche il ministro Federico dinca Ho riflettuto molto in questi giorni sulle motivazioni e le conseguenze della caduta del governo draghi dice che non posso che prendere altro del insanabili divergente il mio percorso è Quello assunto nelle ultime settimane dal Movimento 5 Stelle la cronaca aggredito è ucciso con Una stampella in pieno centro a Civitanova Marche in provincia di Macerata ieri alle 14 lungo Corso Umberto Primoma un nigeriano aveva 39 anni abitava con la sua famiglia moglie un bambino a San Severino Marche era un venditore ambulante di fazzoletti e piccoli accessori una presenza No adesso soprattutto una persona tranquilla dice Chi lo conosceva un po’ Tra l’altro claudicante perché l’anno scorso era stato investito mentre era in bicicletta quindi ci aiutava con Una stampella l’arma del delitto secondo alcune testimonianze avrebbe fatto un apprezzamento ad una donna ma secondo gli investigatori sarebbe stato forse è insistente nel tentare di vendere la sua merce suscitando lira del fidanzato Filippo Claudio Giuseppe ferlazzo un operaio di 32 anni salernitano ma domiciliato a Civitanova Marche arrestato poi dalla polizia per omicidio volontario rapina dopo Il pestaggio gli ha anche rubato il cellulare l’aggressore che a piccoli precedenti penali si è scagliato contro con estrema violenza lo ha colpito con la stampella più e più volte la tetta in tutto il corpo non si è fermato neanche quando nigeriano era già caduta a terra ed era rimasta immobile di si è seduto sopra tenendogli la testa schiacciata per terra all’episodio hanno assistito diversi testimoni dato che Corso Umberto e la strada principale del centro così logriglia guidato qualcuno le immagini terribili del pestaggio sono state riprese in maniera inequivocabile dalle telecamere di sicurezza che si trovano lungo il corso e sono state subito a cui siete dei poliziotti della polizia ha portato La commissaria dove le procedure e per formalizzare l’arresto oggi il trasferimento in carcere in Corso Umberto è anche arrivato il legale della vittima non era una persona molesta racconta era buono Non cercava mai guai disperata arrivato sul posto accompagnato da alcune connazionali è un commerciante di nazionalità cinese di 56 anni è morto dopo essere stato aggredito a colpi di martello nel suo negozio di Monteforte Irpino in provincia di Avellino secondo una prima ricostruzione la vittima È stato affrontato all’interno del tuo esercizio commerciale da un ventenne di origini nigeriane rintracciato è fermato successivamente dai carabinieri da questo è anche ferito un cliente 49 anni di nazionalità bulgara che si trova all’interno del negozio trasferito in ospedale si trova ricoverato in rianimazione le sue condizioni sono giudicati gravi e tutto grazie per averci seguito dell’uso tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa