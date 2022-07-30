Ultime Notizie Roma del 30-07-2022 ore 20:10

https://storage.googleapis.com/public-rdn/2022-07-30/Ultime%20Notizie%20Roma%20del%2030-07-2022%20ore%2020%3A10.mp3

romadailynews radiogiornale ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione esodo estivo al via il primo fine settimana di traffico intenso con possibili criticità da bollino rosso l’allerta valida questa sera fino a domani domenica 31 luglio nella sua pagina Facebook alla Polizia di Stato lancia un invito e metti in fila 10 consigli siate prudenti alla guida evitando distrazioni soprattutto quelle derivanti dal non corretto uso dei cellulari indossate le cinture di sicurezza prima di partire controllare il livello dell’olio della pressione delle ruote saranno giornate molto calde Quindi portate con voi una scorta di acqua per il viaggio Se siete stanchi non Rischiate meglio non so se in più lei di detriti più trafficate si confermano anche in Quest’estate la A1 milano-napoli la A14 bologna-taranto e la 30 a Caserta Salerno La giornata con Maggiore intensità di traffico è prevista per sabato 6 agosto sempre nelle previsioni traffico molto intenso verso sud anche nel fine settimana successivo che precede ilda tenere in considerazione infatti che in quei giorni si registrano anche i primi rientri verso le città del nord e dopo l’ondata di temporali che è interessato Molte zone del nord Italia ieri oggi la situazione ad essere più stabile Grazie all’aumento della pressione i venti soffieranno da Maestrale per qualche giorno riusciranno a mitigare le temperature per cui farà caldo ma senza estremi gli esperti avvertono però che questa tregua avrà giorni contati Infatti con l’avvio di agosto sera per l’ennesima volta l’anticiclone africano dopo lunedì in prevalenza soleggiato è ancora con temperature non troppo bollenti da martedì l’invasione di masse d’aria calda in arriva direttamente dal deserto del Sahara causerà un sensibile aumento delle temperature i valori massimi giorno dopo giorno continueranno a salire fino ad aggiungere nuovamente picchi prossima e 40 gradi a Milano Bologna Padova Pavia ma anche a Firenze Roma Terni sulle zone interne di Puglia Sicilia e Sardegna l’economia l’inflazione continua ad essere assieme alle bollette di luce e gas la principale emergenza del paese con i prezzi che anche a lui hanno fatto registrare i rincari record un salasso che colpisce le fa miin difesa di fronte agli incrementi dei listini che si abbattono sul settore indispensabili come alimentari e trasporti ho denunciato il Codacons che ha elaborato uno studio per capire come l’inflazione registrata in italia nei primi sei mesi dell’anno si rifletta sui bilanci delle famiglie oggi il tasso di inflazione acquisita per il 2022 Paris e secondo l’Istat al più 6,7% Questo significa che a parità di consumi italiani subiscono nel corso dell’anno un aggravio di spesa pari a + 53,5 miliardi di euro per l’acquisto di beni e servizi rispetto al 2021 a causa proprio della aumento di prezzi e tariffe solo per la spesa alimentare la cui inflazione acquisita e paga più 7,5 % nel 2022 le famiglie spendono in totale quasi 10,9 miliardi di euro in più ti apre poi capito lo Spinoso delle vacanze estive con il settore del turismo colpito nell’ultimo mese da pesanti rincari trasporti che registra luglio 30 in aumento delle più 13,9 % su base annua essere in chiusura in Iraq e i sostenitori del leader sciita hanno preso d’assalto il palazzo del parlamento all’interno della Green ZoneBaghdad non riferisce Al Jazira il ministro italiano della Salute annunciato che gli ospedali hanno ricevuto 60 manifestanti rimasti feriti negli incidenti avvenuti all’esterno e all’interno della zona Verde era l’ultima notizia Grazie per averci seguito l’informazione torna la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa