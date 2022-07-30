Viabilità Roma Regione Lazio del 30-07-2022 ore 10:30
VIABILITÀ DEL 30 LUGLIO 2022 ORE 10.20 GIANGUIDO LOMBARDI
BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
SULLA A12 ROMA-CIVITAVECCHIA SEGNALATO UN INCENDIO NEI PRESSI DI TORRIMPIETRA; INCENDIO CHE AL MOMENTO NON CREA PROBLEMI ALLA CIRCOLAZIONE, SI INVITA COMUNQUE ALLA DOVUTA PRUDENZA;
CIRCOLAZIONE CHE INVECE E’ SOSTENUTA SULLA A1 ROMA-NAPOLI, DOVE IL TRAFFICO SI VA INTENSIFICANDO PER IL PRIMO ESODO ESTIVO DI FINE LUGLIO: AL MOMENTO CI SONO CODE A TRATTI A PARTIRE DAL BIVIO PER ROMA SUD FINO A COLLEFERRO IN DIREZIONE NAPOLI;
CI SPOSTIAMO INFINE SULLA CASSIA BIS, DOVE PER LA PRESENZA DI LAVORI INC ORSO CI SONO RALLENTAMENTI SULLA RAMPA DI USCITA DAL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE DI VITERBO.
DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITÀ PER IL MOMENTO È TUTTO, A PIU’ TARDI
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