Viabilità Roma Regione Lazio del 30-07-2022 ore 12:30
VIABILITÀ DEL 30 LUGLIO 2022 ORE 12.20 GIANGUIDO LOMBARDI
BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
IN APERTURA AGGIORNAMENTI DELLA SITUAZIONE SULLA A1 ROMA-NAPOLI, DOVE IL TRAFFICO RESTA INTENSO PER IL PRIMO ESODO ESTIVO DI FINE LUGLIO: AL MOMENTO CI SONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA SAN CESAREO FINO A VALMONTONE IN DIREZIONE NAPOLI; A COMPLICARE LA SITUAZIONE SU QUESTO TRATTO ANCHE UN INCIDENTE CHE HA COINVOLTO PIU’ VEICOLI; UN ALTRO INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD, ALL’LATEZZA DI SETTEBAGNI IN DIREZIONE ROMA;
IN USCITA DALLA CITTA’ TRAFFICO RALLENTATO SULLA PONTINA, A PARTIRE DALLA COLOMBO FINO A CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DI POMEZIA, E PIU’ A NORD SULLA CASSIA VEIENTANA, LUNGO LA RAMPA DI USCITA DAL RACCORDO IN DIREZIONE DI VITERBO: SU QUESTO TRATTO SEGNALATA ANCHE PRESENZA DI LAVORI IN CORSO.
DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITÀ PER IL MOMENTO È TUTTO, A PIU’ TARDI
Servizio fornito da Astral