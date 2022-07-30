Viabilità Roma Regione Lazio del 30-07-2022 ore 13:30
VIABILITÀ DEL 30 LUGLIO 2022 ORE 13.20 GIANGUIDO LOMBARDI
BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
SULLA A1 ROMA-NAPOLI IL TRAFFICO RESTA INTENSO PER IL PRIMO ESODO ESTIVO DI FINE LUGLIO: AL MOMENTO CI SONO INCOLONNAMENTI DAL BIVIO PER ROMA SUD FINO A VALMONTONE IN DIREZIONE NAPOLI;
SEMPRE IN USCITA DALLA CITTA’ TRAFFICO RALLENTATO SULLA PONTINA, DALLA COLOMBO FINO A CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DI POMEZIA;
CI SPOSTIAMO, INFINE, SULLA CASSIA VEIENTANA, DOVE PER LA PRESENZA DI LAVORI IN CORSO CON CARREGGIATA RIDOTTA CI SONO CODE SULLA RAMPA DI USCITA DAL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE DI VITERBO.
DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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