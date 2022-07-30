Viabilità Roma Regione Lazio del 30-07-2022 ore 16:30
30 luglio 2022 | 16:30
VIABILITÀ DEL 30 LUGLIO 2022 ORE 16.20 FEDERICO ASCANI
BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO REGIONALE
ECCEZION FATTA PER LA LITORANEA DOVE CI SONO RALLENTAMENTI NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA LIDO DI CASTEL FUSANO E TORVAIANICA
E PER L’AURELIA DOVE CI SONO CODE TRA TORRIMPIETRA E VALCANNETO NEI DUE SENSI DI MARCIA
CI SPOSTIAMO, INFINE, SULLA CASSIA VEIENTANA, DOVE PER LA PRESENZA DI LAVORI IN CORSO CON CARREGGIATA RIDOTTA CI SONO CODE SULLA RAMPA DI USCITA DAL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE DI VITERBO.
DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral