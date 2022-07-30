Viabilità Roma Regione Lazio del 30-07-2022 ore 17:30
VIABILITÀ DEL 30 LUGLIO 2022 ORE 17.20 FEDERICO ASCANI
BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
SULLA SS 156 DEI MONTILEPINI CODE PER INCIDENTE AL KM 11+300 CIRCA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
CODE SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD DELL’A1 ALTEZZA A1 ROMA FIRENZE NEI DUE SENSI DI MARCIA
SULLA LITORANEA DOVE CI SONO RALLENTAMENTI NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA LIDO DI CASTEL FUSANO E TORVAIANICA
SULL’AURELIA DOVE CI SONO CODE TRA TORRIMPIETRA E VALCANNETO NEI DUE SENSI DI MARCIA
CI SPOSTIAMO, INFINE, SULLA CASSIA VEIENTANA, DOVE PER LA PRESENZA DI LAVORI IN CORSO CON CARREGGIATA RIDOTTA CI SONO CODE SULLA RAMPA DI USCITA DAL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE DI VITERBO.
DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral