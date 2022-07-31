Traffico Roma del 31-07-2022 ore 19:30

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Luceverde Roma Buonasera dalla redazione sulla A12 Roma Civitavecchia non si escludono coda a causa di un incidente tra lo svincolo di Santa Marinella è l’uscita per Ladispoli verso la capitale sulla A1 roma-napoli per traffico intenso ma anche per un precedente incidente ulteriori rallentamenti tra Colleferro e Valmontone ancora in direzione della capitale in aumento In quest’ultima ora la circolazione sulla A24 roma-teramo tra Vicovaro Mandela Tivoli e successivamente all’altezza della barriera di Roma Est arrivando dalla regione Abruzzo attenzione sulla Cassia bis dove per lavori e nei momenti di maggior traffico sono possibili ulteriori difficoltà tra Castel de’ ceveri elegra verso il centro ricordiamo chiusa la corsia di sorpasso nello stesso tratto c’è stato anche un incidente ancora trafficata la Pontina verso l’Eur nel dettaglio tra via Montedoro e Castel di Decima scarsi gli spostamenti presentiGrande Raccordo Anulare unicamente segnalati in esterna tra Colombo e Ardeatina infine a chi viaggia in treno a causa di un incendio lungo la linea roma-civitacastellana-viterbo il servizio è momentaneamente sospeso tra le stazioni di Montebello è Catalano maggiori dettagli sulle nostre notizie su roma.luceverde.it e per oggi è davvero tutto da Gianluca belfiglio buon proseguimento di serata un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

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