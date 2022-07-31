Ultime Notizie Roma del 31-07-2022 ore 08:10

https://storage.googleapis.com/public-rdn/2022-07-31/Ultime%20Notizie%20Roma%20del%2031-07-2022%20ore%2008%3A10.mp3

romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione domenica 31 luglio al microfono Giuliano Ferrigno cronaca in primo piano alikal ambulante nigeriano di 39 anni aggredito è ucciso venerdì pomeriggio in pieno centro a Civitanova Marche sarebbe stato seguito dall’aggressore che poi l’avrebbe col prima con la stampella appartenente al 30 novembre claudicante a seguito di un incidente stradale facendolo cadere a terra e poi a mani nude fino alla morte l’ho detto ieri il dirigente della squadra mobile di Macerata durante una conferenza stampa presso il commissariato non ci sono motivi legati all’odio razziale nel omicidio commesso dal 32enne italiano Filippo Claudio Giuseppe ferlazzo le indagini Sono in corso ma la situazione è abbastanza Chiara ha detto il dirigente Tutto sembra essere nato da una lite per futili motivi con una reazione abnorme da parte dell’ aggressione nei confronti della vittima che gli stava chiedendo l’elemosina è prevista lunedì l’udienza di convalida del fermo dichiedo scusa la famiglia della vittima queste le prime parole dell’ operaio arrestato che lavorava da poche settimane in una fonderia di Civitanova Alta la zona centralissima è coperta dai sistemi di videosorveglianza e all’episodio hanno assistito numerosi testimoni La politica non esiste un vento favorevole per chi non sa dove andare ma è certo che per chi va controcorrente il vento è sempre favorevole sapevamo fin dall’inizio per combattere contro zombie che avrebbero fatto di tutto per sconfiggere ti ho ancora peggio contagiarci Così ieri Beppe Grillo sul suo blog intanto l’ex capogruppo del Movimento 5 Stelle Davide Crippa annunciato il suo addio dopo 14 anni di attivismo politico mi vedo costretto a lasciare più adatta per me di un gesto molto sofferta e meditata lungo Lascia anche il ministro Federico dinca Ho riflettuto molto in questi giorni sulle motivazioni le conseguenze della caduta del governo draghi ha detto ieri Non posso che prendere atto delle insanabili divergenze del mio percorso è Quello assunto nelle ultime settimane del Movimento quella campagna elettorale in vista del voto delle elezioni Cerchiamo di recuperare lentie questo invece l’affermazione del presidente del Movimento Giuseppe Conte e non ha dubbi sono convinto ha detto ieri che ancora una volta saremo noi la sorpresa sulla crisi di governo ha sottolineato Il nostro è stato un grande atto di responsabilità nel momento in cui il paese affrontava un emergenza drammatica con un’azione di governo timide assolutamente in idonei ad affrontare le sofferenze delle famiglie e imprese in chiusura pagina covid 40571 nuovi contagi in Italia si registrano inoltre altri 121 morti crescono le infezioni dal 24 agosto 2021 al 27 luglio 2022 sono stati segnalati 873791 casi di reinfezione pari al 5,4% del totale dei casi nell’ultima settimana la percentuale di le infezioni sul totale dei casi segnalati nella stessa settimana risulta pari al 10,6% era l’ultima notizia Grazie per averci seguito le muse torna nella prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa