Ultime Notizie Roma del 31-07-2022 ore 16:10

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romadailynews radiogiornale Buona domenica dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno politica in apertura Carlo Calenda già fatto sapere che scioglierà domani il nodo alleanze in vista delle elezioni politiche 2022 via la vigilia della decisione del leader di azione ti rafforza la convinzione che l’ex ministro non sarà della partita dirà di no a ferma un dirigente del Partito Democratico che sta seguendo da vicino al dossier anche questa mattina Elite radiazione ha marcato le distanze con verdi e sinistra italiana e anche con Luigi Di Maio nell’attesa di capire quali saranno le scelte di azioni nel PD va avanti il lavoro Sulle candidature martedì prossimo inizierà il Nazareno il lavoro di scrematura delle proposte delle direzioni provinciali PD che dovranno far pervenire le loro indicazioni entro la giornata di lunedì oggi Nazzareno ha smentito che ci siano contatti con Roberto Fico niente viene confermato che c’è un dialogo Serrato con gli ultimi usciti delmovimento Federico dinca e Davide Crippa Ester Il quartier generale della Marina Russa del Mar Nero a Sebastopoli è stato colpito all’alba da un drone armato lanciato dagli ucraini lo afferma sul suo Canale telegram di governatore che riferisce di almeno cinque feriti dipendenti della struttura d’attacco cade in occasione delle celebrazione della giornata della Marina Russa l’autorità della Crimea hanno comunicato che tutti gli eventi festivi sono annullati per motivi di sicurezza mantenete la calma arrestato a casa il più possibile stato l’invito ha formulato dal governatore ai cittadini della penisola occupata nel 2014 la cronaca due ragazze sono rimaste uccise stazione di Riccione investito da un treno mentre attraversavano i binari sul tragico incidente avvenuto intorno alle 7 questa mattina sono in Corso gli accertamenti dell’autorità giudiziaria a seguito della disgrazia il traffico ferroviario è stato sospeso tra Pesaro e Riccione comunicati in Italia e spiega come i treni di alta velocità Intercity e regionali possano registrare maggiori tempi di percorrenza fino a 90 minuti è stato anche attivato il servizio sostitutivo con busCattolica e Rimini omicidio di l’ambulante ucciso venerdì a Civitanova Marche la famiglia di alìca non ti dà pace la assassinio in diretta Social la follia omicida scattata in pieno centro sotto gli occhi dei molti tra che non sono intervenuti E ora anche le scuse dell’assassino non bastano dicono i parenti di alìca parlando con l’avvocato ora serve solo giustizia non vendetta è difficile riuscire a comprendere quello che è successo è legale mettere sul piatto un altro aspetto della vicenda se c’è un risvolto psichiatrico che si inserisce nelle cause dell’assassinio di alìca serve riflettere dice l’avvocato se per l’altro aveva un amministratore di sostegno sembra fosse la madre perché non era di lato bisognerà avviare una serie di verifiche poi l’assicurazione abbiamo piena fiducia nell’operato della procura di Macerata e tutto grazie per averci seguito l’informazione torna la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa