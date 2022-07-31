Ultime Notizie Roma del 31-07-2022 ore 18:10

https://storage.googleapis.com/public-rdn/2022-07-31/Ultime%20Notizie%20Roma%20del%2031-07-2022%20ore%2018%3A10.mp3

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione alla microfono Giuliano Ferrigno Ester in primo piano completo in Ucraina il conteggio generale della Marina Russa del Mar Nero a Sebastopoli è stato colpito all’alba da un drone armato lanciato da Kiev da ferma sul suo Canale telegram di governatore che riferisce di almeno 5 per i dipendenti della struttura d’attacco cade in occasione della celebrazione della giornata della Marina Russa la solita della Crimea hanno comunicato che tutti gli eventi festivi sono annullati per motivi di sicurezza mantenere la calma arrestato il più possibile stato l’invito ha formulato dal governatore ai cittadini della penisola occupata nel 2014 la cronaca due ragazze sono rimaste uccise nella stazione di Riccione investiti da un treno mentre attraversavano tutto logico incidente avvenuto intorno alle 7 questa mattina sono in Corso gli accertamenti dell’autorità giudiziaria a seguito della disgrazia il traffico ferroviario è stato sospeso tra Pesaro e Riccione comunica trenitalia.ittreni di alta velocità Intercity e regionali possano registrare maggiori tempi di percorrenza fino a 90 minuti è stato anche attivato il servizio sostitutivo con bus tra Cattolica e Rimini omicidio dell’ambulante un venerdì a Civitanova Marche la famiglia di alìca non si dà pace l’assassino in diretta so c’era la follia omicida scattata in pieno centro sotto gli occhi dei molti troppi che non sono intervenuti E ora anche le scuse della stessa non bastano dicono i parenti di alìca parlando con l’avvocato ora serve solo giustizia non vendetta è difficile riuscire a comprendere quello che è successo e legalmente sul piatto un altro aspetto della vicenda se c’è un risvolto psichiatrico che si inserisce nelle cause dell’assassinio di alìca serve riflettere dice l’avvocato se per l’altro aveva un amministratore di sostegno sembra fosse la madre perché non era vigilato bisognerà avviare una serie di verifiche poi assicurazione abbiamo piena fiducia nell’operato della procura di Macerata e tutto grazie per averci seguito l’informazione torna la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa