Ultime Notizie Roma del 31-07-2022 ore 20:10

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romadailynews radiogiornale ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione politica in primo piano che l’utente ha già fatto sapere che scioglierà domani lunedì il nodo alle Anzi vista delle elezioni politiche alla vigilia della decisione del leader di azione si rapporto tra idee e la convinzione che lei non sarà della partita dirà di no ferma un dirigente del Partito Democratico che sta seguendo da vicino al dossier anche questa mattina e l d azione ha marcato le distanze con verdi e sinistra italiana e anche Luigi Di Maio nell’attesa di capire quali saranno le scelte di azione nel PD va avanti il lavoro Sulle candidature martedì prossimo inizierà il Nazareno il lavoro di scrematura delle proposte delle direzioni provinciali di che dovranno far pervenire le loro indicazioni entro la giornata di lunedì oggi Nazzareno ha smentito che ci siano contatti con Roberto Fico è confermato che c’è un dialogo Serrato con gli ultimi usciti delFederico dinca e Davide Crippa Ester Il quartier generale della Marina Russa del Mar Nero a Sebastopoli è stato colpito all’alba da un drone armato lanciato dagli ucraini la firma sul suo Canale te di governatore che riferisce di almeno cinque feriti dipendenti della struttura d’attacco cade in occasione delle celebrazione della giornata della Marina Russa l’autorità della Crimea hanno comunicato per tutti gli eventi festivi sono annullata per motivi di sicurezza mantenete la calma restate a casa il più possibile stato l’invito ha formulato dal governatore ai cittadini della penisola occupata nel 2014 la cronaca due ragazze sono rimaste uccise nella stazione di Riccione investito da un treno mentre attraversavano i binari sul tragico incidente avvenuto intorno alle 7 questa mattina sono in Corso gli accertamenti dell’autorità giudiziaria a seguito della disgrazia il traffico ferroviario è stato sospeso tra Pesaro e Riccione comunica Trenitalia spiega come i treni di alta velocità Intercity e regionali possono registrare i maggiori tempi di percorrenza fino a 90 minuti è stato anche attivato il servizio sostitutivo con bus TruckRimini omicidio dell’ambulante ucciso venerdì a Civitanova Marche la famiglia di alìca non ti dà pace L’assassinio in diretta Social alla follia omicida scattata in pieno centro sotto gli occhi dei molti troppi che non sono intervenuti E ora anche le scuse dell’assassino non bastano dicono i parenti di alìca parlando con l’avvocato ora serve solo giustizia non vendetta è difficile riuscire a comprendere quello che è successo è legale mettere sul piatto un altro aspetto della vicenda un risvolto psichiatrico che si inserisce nelle cause dell’assassinio di alìca serve riflettere dice l’avvocato se per l’altro aveva un amministratore di sostegno sembra fosse la madre perché non era vigile bisognerà avviare una serie di verifiche poi l’assicurazione abbiamo piena fiducia nell’operato della procura di Macerata e tutto grazie per averci seguito l’informazione torna alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa