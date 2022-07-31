Viabilità Roma Regione Lazio del 31-07-2022 ore 10:30
VIABILITÀ DEL 31 LUGLIO 2022 ORE 09:20 FEDERICO MONTI
UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
APRIAMO CON LA CRISTOFORO COLOMBO DOVE SEGNALIAMO TRAFFICO RALLENTATO CON CODE A TRATTI TRA VIA DI ACILIA E VIA ERMANNO-WOLF FERRARI NELLE DUE DIREZIONI.
SI RALLENTA SULLA LITORANEA TRA CAMPO ASCOLANO E TORVAIANICA SEMPRE NEI DUE SENSI DI MARCIA.
PER QUANTO RIGUARDA I LAVORI CON IMPATTO SULLA VIABILITÀ, RICORDIAMO CHE IL 3 E IL 4 AGOSTO SONO ATTIVI I CANTIERI SULL’AUTOSTRADA A1 FIRENZE-ROMA. AL FINE DI AGEVOLARE LE OPERE RESTERÀ CHIUSA AL TRAFFICO LO SVINCOLO DI MAGLIANO SABINO IN ENTRATA DALLE ORE 6:00 DEL MATTINO.
SEMPRE RESTANDO NEI LAVORI, AL VIA DOMANI, PRIMO AGOSTO, SULLA VIA SALARIA, UNA SERIE DI LAVORI DI AMMODERNAMENTO. CHIUSA PERTANTO AL TRAFFICO LA TRATTA DELLA GALLERIA S. ANTONIO IN DIREZIONE ROMA, DAL KM 77 E 456 AL KM 76 E 800 FINO AL 12 DI AGOSTO, IN FASCIA ORARIA 22:00-6:00.
DA FEDERICO MONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
Servizio fornito da Astral