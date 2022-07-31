Viabilità Roma Regione Lazio del 31-07-2022 ore 15:30
VIABILITÀ DEL 31 LUGLIO 2022 ORE 15:20 FLAVIA DONDOLINI
UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
CIRCOLAZIONE AL MOMENTO SCORREVOLE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE COME SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.
DA SEGNALARE SOLO QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA VIA LITORANEA, NEL TRATTO TRA CAMPO ASCOLANO E TORVAIANICA NEI DUE SENSI DI MARCIA
PASSIAMO AI CANTIERI, DA DOMANI, PRIMO AGOSTO, SULLA VIA SALARIA SARA’ CHIUSO IL TRATTO IN CORRISPONDENZA DELLA GALLERIA S. ANTONIO IN DIREZIONE ROMA, DAL KM 77 E 456 AL KM 76 E 8. LE OPERAZIONI DI AMMODERNAMENTO SONO PREVISTE FINO AL 12 DI AGOSTO, IN FASCIA ORARIA 22:00-6:00.
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO,
PROSEGUONO I LAVORI SERALI SULLA FERROVIA METROMARE (ROMA-LIDO), PERTANTO, DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ NELLA TRATTA COLOMBO-ACILIA, I TRENI SONO SOSTITUITI DA BUS CON FREQUENZA DI 15 MINUTI.
ULTIME CORSE COMPLETE DA PORTA SAN PAOLO ALLE 20.15 E DA COLOMBO ALLE 21.00.
RICORDIAMO, INOLTRE, CHE È TERMINATO IL SERVIZIO DELLE LINEE S
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DA FLAVIA DONDOLINI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE.
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