Viabilità Roma Regione Lazio del 31-07-2022 ore 17:30
VIABILITÀ DEL 31 LUGLIO 2022 ORE 17:20 FLAVIA DONDOLINI
UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
SUL RACCORDO ANULARE PERMANGONO RALLENTAMENTI TRA LAURENTINA E APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA. IN PRECEDENZA SI ERA VERIFICATO UN INCENDIO TRA LAURENTINA E ARDEATINA, AL MOMENTO SPENTO. VI INVITIAMO COMUNQUE A PRESTARE ATTENZIONE PER LA PRESENZA DI FUMO IN CARREGGIATA.
PER LAVORI, CODE SULLA CASSIA BIS ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE, VERSO ROMA.
TRAFFICATA LA VIA PONTINA TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA, SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE
RALLENTAMENTI POI NELLE DUE DIREZIONI SULLA VIA LITORANEA TRA CAMPO ASCOLANO E TORVAIANICA
PER IL TRASPORTO PUBBLICO,
DOMANI 1 AGOSTO E MARTEDÌ 2, PER LAVORI DI POTATURA SULLA CORSIA TRANVIARIA DI VIA PRENESTINA TRA VIALE TOGLIATTI E VIA BRESADOLA, IL TRAM 14 SEGUIRÀ IL PERCORSO DELLA LINEA 5 TERMINI-PIAZZA DEI GERANI. ATTIVO, QUINDI, UN COLLEGAMENTO TRAMITE BUS TRA VIA PRENESTINA E IL CAPOLINEA DI VIALE PALMIRO TOGLIATTI.
DA FLAVIA DONDOLINI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, VI AUGURIAMO BUON VIAGGIO E A PIU’ TARDI CON UN NUOVO AGGIORNAMENTO.
Servizio fornito da Astral