Ultime Notizie Roma del 01-08-2022 ore 18:10

https://storage.googleapis.com/public-rdn/2022-08-01/Ultime%20Notizie%20Roma%20del%2001-08-2022%20ore%2018%3A10.mp3

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno migranti in apertura relazione alla nave Ocean Viking attraccata nel porto di Salerno senza nessuna comunicazione preventiva è stata accertata Dai primi sbarchi di profughi la presenza di un numero elevato di soggetti positivi al covid si ritiene indispensabile a questo punto con la sola eccezione dei minori non accompagnati il blocco degli sfratti è lo stato di quarantena a bordo per tutti gli occupanti così il governatore della Campania Vincenzo De Luca che parla del focolaio a bordo della Ocean Viking la nave della NG che nei giorni scorsi ha tratto in salvo 387 migranti nel Mediterraneo è attraccata nel porto di Salerno a bordo 149 sono minori molti dei quali non accompagnati da 109 uomini e 29 donne punto c’erano anche i 9 bambini che sono stati fatti scende al di sotto dei 5 anni un piccolo di quasi un anno lo sbarco dei migranti è stato oggetto ieri degli attacchi politici di Fratelli d’Italiati parlano di decisione scellerata la cronaca travolte e uccise da un treno a 15 e 17 anni torniamo sulla morte di Giulia e Alessia Pisano un impatto terribile tanto che l’identificazione Ti è arrivato il cellulare di una delle due difficile stabilire l’esatta dinamica di una disgrazia che si è consumata sotto gli occhi dei Passeggeri in attesa del treno secondo la testimonianza delle poche persone presenti a quell’ora della mattina una delle due ragazze era fermo binari mentre l’altra te la seduta sulla banchina Forse per scendere superare i 50 cm di cemento che la separavano della sorella e cercare di salvarla Forse per aiutarla a risalire le indagini sono atterrati siamo tutti i movimenti nella sera di sabato Oltre a sentire testimoni e visionare le telecamere di videosorveglianza caldo e afa imminente in chiusura la prima settimana di agosto sarà caratterizzata da una nuova Ondata africana porta l’anticiclone che giorno dopo giorno si affermerà con sempre più vigore su un altro paese un’escalation che comincerà a prendere forma da mercoledì 3 e che culmineranno i giorni tra giovedì 4 e domenica 7 agosto il sole sarà prevalente soltantodel Triveneto specie sui settori di confine potranno verificarsi dal tardo pomeriggio occasionali brevi rovesci e veloci temporali di calore l’avanzata dell’anticiclone africano Sara graduale Infatti raggiungerla per primo le regioni centrali Quindi quelle settentrionali e infine le meridionali così facendo le temperature iniziano ad essere subito Ero 20 al centro con 35 36 gradi a te via Firenze Roma e Terni successivamente questa misura per aggiunta anche al nord come a Bologna Mantova Padova la metà settimana in poi si avrà un ulteriore aumento termico ed ecco quindi arrivare i 38 gradi a Firenze Roma Bologna Milano Padova 39 gradi a Pavia Terni anche 40 gradi sulle donne della Sardegna Era l’ultima notizia per il momento Grazie per averci seguito negli USA tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa