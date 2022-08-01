Ultime Notizie Roma del 01-08-2022 ore 20:10

https://storage.googleapis.com/public-rdn/2022-08-01/Ultime%20Notizie%20Roma%20del%2001-08-2022%20ore%2020%3A10.mp3

romadailynews radiogiornale ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione esteri in primo piano È partita dal porto ucraino di Odessa Oggi la prima nave carica di grano non sono in programma altre partenze il primo carico ha lasciato il porto stamattina In conformità con i termini dell’accordo internazionale con la Russia ha firmato a Istanbul annunciato il Ministero della Difesa turco ci sono 26000 tonnellate di mais nella prima nave diretta in Libano il Ministro delle Infrastrutture di chi è fa sottolineato che in Ucraina ha fatto tutto per ripristinare i porti e che l’avevo ca’ del blocco sarebbe l’economia del paese un miliardo di dollari di entrate in valuta estera riporta il Guardian migranti il governatore della Campania Vincenzo De Luca parla del focolaio a bordo della Ocean Viking attraccata nel porto di Salerno senza nessuna comunicazione preventiva via ca’ De Luca ed è stata accertata dei primi sbarchi di profughi la presenza di un numero elevato di soggettidi’ al covid si ritiene indispensabile a questo punto sottolinea ancora il governatore con la sola eccezione di minori non accompagnati il blocco degli sbarchi e lo stato di quarantena a bordo per tutti gli occupanti ricordiamo la nave della NG che nei giorni scorsi ha tratto in salvo 387 migranti nel Mediterraneo è attraccata nel porto di Salerno a bordo 149 sono minori molti dei quali non accompagnati 209 129 donne a bordo C’erano anche 9 bambini al di sotto dei 5 anni che sono stati fatti scendere un piccolo di quasi un anno sbarco dei migranti è stato detto ieri degli attacchi politici di Fratelli d’Italia della Lega che hanno parlato di decisione scellerata la cronaca travolte e uccise da un treno 15:17 anni torniamo sulla morte di Giulia e Alessia Pisano un impatto terribile tanto che l’identificazione si è arrivati dal cellulare di una difficile stabilire l’esatta dinamica di una disgrazia che si è consumata sotto gli occhi dei Passeggeri in attesa del treno secondo la testimonianza delle poche persone presenti a quell’ora della mattina una delle due ragazze della firma sui binaril’altra che era seduta sulla banchina Forse per scendere superare i 50 cm di cemento che la separavano della sorella e cercare di salvarlo Forse per aiutarla a risalire le indagini sono atterrati si analizzano tutti i movimenti nella sera di sabato Oltre a sentire testimoni e visionare le telecamere di videosorveglianza caldo e afa imminente in chiusura la prima settimana di agosto sarà caratterizzata da una nuova Ondata africana portata dall’anticiclone giorno dopo giorno si affermerà con sempre più vigore su un altro paese un’escalation che comincerà a prendere forma da mercoledì 3 e che culmineranno i giorni tra giovedì 4 e domenica 7 agosto il sole sarà prevalente Soltanto sulle Alpi del Triveneto specie sui settori di confine potranno verificarsi dal tardo pomeriggio occasionali brevi rovesci o venuti i temporali di calore l’avanzata dell’anticiclone africano Sara graduale Infatti raggiunge la per primo le regioni centrali Quindi quelle si è tenuto Infine le meridionali così facendo le temperature iniziano ad essere subito roventi al centro con 35 36 gradi a te via Firenze Roma e Terni successivamente questa misura per aggiunta anche al nord come a Milano Bolognavado da metà settimana in poi si avrà un ulteriore aumento termico ed ecco quindi arrivare i 38 gradi a Firenze Roma Bologna Milano Padova 39 gradi a Pavia Terni anche 40 gradi sulle zone interne della legna era l’ultima notizia per il momento Grazie per averci seguito le news e tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa