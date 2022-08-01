Viabilità Roma Regione Lazio del 01-08-2022 ore 11:30
VIABILITÀ DEL 31 LUGLIO 2022 ORE 18:20 FLAVIA DONDOLINI SPOSTAMENTI
BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, EDIZIONE CON INFORMAZIONI UTILI PER CHI SI SPOSTA VERSO LE LOCALITÀ BALNEARI
INIZIAMO DALLA VIA AURELIA DOVE SI RALLENTA IN DIREZIONE ROMA TRA CASTEL DI GUIDO E VIA MALAGROTTA
SEMPRE DI RIENTRO VERSO ROMA, TRAFFICO INTENSO SULLA VIA PONTINA. LE CODE VANNO DA CASTEL ROMANO A CASTEL DI DECIMA. PIU’ A SUD FORTI RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI LATINA, TRA VIALE LE CORBUSIER E VIA ISONZO, IN DIREZIONE TERRACINA
CODE NELLE DUE DIREZIONI SULLA VIA LITORANEA TRA CAMPO ASCOLANO E TORVAIANICA. A COMPLICARE LA SITUAZIONE UN INCIDENTE AVVENUTO IN CORRISPONDENZA DELL’INCROCIO CON VIA ARNO, ALL’ALTEZZA DI VILLAGGIO TOGNAZZI.
SULLA NETTUNENSE CI SONO CODE IN DIREZIONE APRILIA NEI PRESSI DI CAMPO DI CARNE
TRAFFICATA ANCHE LA VIA FLACCA, TRA GAETA E FORMIA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
DA FLAVIA DONDOLINI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, VIA AUGURIAMO BUON VIAGGIO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral