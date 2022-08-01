Viabilità Roma Regione Lazio del 01-08-2022 ore 19:45
VIABILITÀ DEL 1 AGOSTO 2022 ORE 19.20 GIANGUIDO LOMBARDI
BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
UN INCIDENTE STA CREANDO PROBLEMI SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE: AL MOMENTO CI SONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALLA ROMA-FIUMICINO FINO ALL’USCITA PER VIA LAURENTINA; CODE ANCHE IN INTERNA, QUI PER TRAFFICO INTENSO, TRA TUSCOLANA E APPIA;
SULLA STESSA APPIA CI SONO CODE PER LAVORI TRA CIAMPINO E IL RACCORDO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; SEMPRE PER LAVORI CODE ANCHE SULLA CASSIA VEIENTANA, ALL’ALTEZZA DELLA RAMPA DI USCITA DAL RACCORDO IN DIREZIONE FORMELLO;
IN CHIUSURA PER IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE ASTRAL E’ SUBENTRATA AD ATAC NELLA GESTIONE DELL’INFRASTRUTTURA DELLE FERROVIE METROMARE (ROMA-LIDO) E ROMA-VITERBO, MENTRE COTRAL HA ASSUNTO LA GESTIONE DEL SERVIZIO SULLE STESSE LINEE;
DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITÀ PER ORA È TUTTO, A PIU’ TARDI
Servizio fornito da Astral