Viabilità Roma Regione Lazio del 01-08-2022 ore 20:30
VIABILITÀ DEL 1 AGOSTO 2022 ORE 20.20 GIANGUIDO LOMBARDI
BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO SULLA VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO NEI PRESSI DI VIA PORTUENSE IN DIREZIONE OSTIA; UN INVITO ALLA DOVUTA ATTENZIONE;
CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE DOVE PERMANGONO CODE IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA LE USCITE PONTINA E LAURENTINA, IN INTERNA TRA TUSCOLANA E APPIA;
SULLA STESSA APPIA CI SONO CODE PER LAVORI TRA CIAMPINO E IL RACCORDO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; SEMPRE PER LAVORI CODE ANCHE SULLA CASSIA VEIENTANA, ALL’ALTEZZA DELLA RAMPA DI USCITA DAL RACCORDO IN DIREZIONE FORMELLO;
IN CHIUSURA IL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA FERROVIA METROMARE (ROMA-LIDO) SONO IN CORSO LAVORI DI MANUTENZIONE: DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ NELLA TRATTA COLOMBO-ACILIA I TRENI SONO SOSTITUITI DA BUS CON FREQUENZA DI 15 MINUTI; ULTIME CORSE COMPLETE DA PORTA SAN PAOLO ALLE 20.15 E DA COLOMBO ALLE 21.00.
DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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