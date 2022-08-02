Meteo Roma del 02-08-2022 ore 19:15

https://storage.googleapis.com/public-rdn/2022-08-02/Meteo%20Roma%20del%2002-08-2022%20ore%2019%3A15.mp3

meteo venerdì trovati all’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al Nord a Matino cieli sereni o poco nuvolosi con isolate piogge su Friuli al pomeriggio instabilità momento sui rilievi di nord-est ancora c’è livellati altrove in serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi al centro stabilità prevalente al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi al pomeriggio a te Ed isolati rovesci in Appennino nessuna variazione altrove in serata ancora tempo stabile con qualche addensamento sui rilievi Ampi spazi di sereno altrove al sud sole prevalente al mattino sulle regioni peninsulari e isole al pomeriggio isolate piogge sui settori interni bella Sicilia entrato ancora tempo del tutto sta attenta prevalente di nuvolosità temperature minime in generale rialzo massime in calo al centro-nord stazionario momento al sud le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa