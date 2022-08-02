Viabilità Roma Regione Lazio del 02-08-2022 ore 07:30
VIABILITÀ DEL 2 AGOSTO 2022 ORE 07.20 GINA PANDOLFO
UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
PER TRAFFICO INTENSO PRIMNE CODE SUL RACCORDO ANULARE DI ROMA, IN INTERNA TRA LE USCITE TUSCOLANA E APPIA,
ALTRE CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA TOGLIATTI AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREIZONE CENTRO
SULLA VIA APPIA PER LAVORI CODE A PARTIRE DA VIA DEL LAGHI E FINO AL RACCORDO IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE
CI SPOSOSTIAMO SULLA CASSIA BIS QUI CODE PER LAVORI, ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA GIUSTINIANA, VERSO IL RACCORDO
PRIOME CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA FLAMINIA E SULLA SALARIA RISPETTIVAMENTE
ALL’ALTEZZA DI VIA DEI DUE PONTI E DELL’AEROPORTO DELL’URBE, TUTTO IN DIREZIONE CENTRO
INFINE, IL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA FERROVIA METROMARE (ROMA-LIDO) SONO IN CORSO LAVORI DI MANUTENZIONE: DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ NELLA TRATTA COLOMBO-ACILIA I TRENI SONO SOSTITUITI DA BUS CON FREQUENZA DI 15 MINUTI; ULTIME CORSE COMPLETE DA PORTA SAN PAOLO ALLE 20.15 E DA COLOMBO ALLE 21.00.
DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
Servizio fornito da Astral