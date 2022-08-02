Viabilità Roma Regione Lazio del 02-08-2022 ore 09:45
VIABILITÀ DEL 2 AGOSTO 2022 ORE 08.20 GINA PANDOLFO
BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
SUBITO UN AGGIORNAMENTO SULLA VIA PONTINA, RISOLTO L’INCIDENTE PERMANGONO RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI POMEZIA, IN DIREIZONE ROMA
RESTIAMO SULLA PONTINA CODE QUI PER TRAFFCO INTENSO TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA, IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE
PER LAVORI
CODE INTERESSANO
LA VIA APPIA DA VIA DEI LAGHI AL RACCORDO
LA DIRAMAZIONE ROMA NORD DALLO SVINCOLO PER SETTEBAGNI AL RACCORDO
CODE PER LAVORI ANCHE SULLA SALARIA E CASSIA VEIENTANA NELL’ORDINE
DA VILLA SPADA A VIA DEI PRATI FISCALI
E DA VIA DEL PRATO DELLA CORTE A VIA DELLA GIUSTINIANA
TUTTO IN DIREZIONE RACCORDO/CENTRO
CON QUESTO E’ TUTTO DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral