Viabilità Roma Regione Lazio del 02-08-2022 ore 17:15
VIABILITÀ DEL 2 AGOSTO 2022 ORE 17:20 FEDERICO MONTI
UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
APRIAMO CON LA VIABILITÀ SUL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE SEGNALIAMO RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA PONTINA E LA TUSCOLANA.
SI PROCEDE A RILENTO SULLA CASSIA BIS PER LAVORI IN CORSO CHE CONGESTIONANO IL TRAFFICO TRA L’ALLACCIAMENTO COL GRA E VIA DELLA GIUSTINIANA IN USCITA;
PERMANGONO FORTI RALLENTAMENTI SULLA VIA APPIA TRA L’ALLACCIAMENTO COL GRA E VIA DI FIORANELLO NELLE DUE DIREZIONI.
INFINE, CODE A TRATTI SULLA NETTUNENSE TRA IL CENTRO ABITATO DI APRILIA E CAMPO DI CARNE NEI DUE SENSI DI MARCIA.
PER QUANTO RIGUARDA I LAVORI CON IMPATTO SULLA VIABILITÀ, RICORDIAMO CHE IL 3 E IL 4 AGOSTO SONO ATTIVI I CANTIERI SULL’AUTOSTRADA A1 FIRENZE-ROMA. AL FINE DI AGEVOLARE LE OPERE RESTERÀ CHIUSO AL TRAFFICO LO SVINCOLO DI MAGLIANO SABINO IN ENTRATA DALLE ORE 6:00 DEL MATTINO.
SULLA VIA SALARIA PER LAVORI DI AMMODERNAMENTO, CHIUSA AL TRAFFICO LA TRATTA DELLA GALLERIA S. ANTONIO IN DIREZIONE ROMA, DAL KM 77 E 456 AL KM 76 E 800 FINO AL 12 DI AGOSTO, IN FASCIA ORARIA 22:00-6:00.
DA FEDERICO MONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
Servizio fornito da Astral