Viabilità Roma Regione Lazio del 02-08-2022 ore 19:45
VIABILITÀ DEL 2 AGOSTO 2022 ORE 19:20 FEDERICO MONTI
UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SEGNALIAMO RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA CASILINA E L’APPIA.
PERMANGONO CODE SULLA CASSIA BIS PER LAVORI IN CORSO CHE CONGESTIONANO IL TRAFFICO TRA L’AUTOSTRADA ROMA-FIUMICINO E VIA DELLA GIUSTINIANA IN USCITA;
TRAFFICO RALLENTATO SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E LA BORGHESIANA NELLE DUE DIREZIONI;
SI PROCEDE A RILENTO SULLA VIA APPIA TRA LE CAPANNELLE E VIA DI FIORANELLO NELLE DUE DIREZIONI.
INFINE, SI RALLENTA SULLA PONTINA TRA CASTEL DI DECIMA E TRIGORIA VERSO LATINA.
DA FEDERICO MONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
Servizio fornito da Astral