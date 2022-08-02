Viabilità Roma Regione Lazio del 02-08-2022 ore 20:30
VIABILITÀ DEL 2 AGOSTO 2022 ORE 20:20 FEDERICO MONTI
UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCOLAZIONE AL MOMENTO SCORREVOLE SULL’INTERO QUADRANTE AD ECCEZIONE DI LEGGERI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA TUSCOLANA E L’APPIA.
PERMANGONO CODE SULLA CASSIA BIS PER LAVORI IN CORSO CHE CONGESTIONANO IL TRAFFICO TRA L’AUTOSTRADA ROMA-FIUMICINO E VIA DELLA GIUSTINIANA IN USCITA;
TRAFFICO RALLENTATO SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E LA BORGHESIANA NELLE DUE DIREZIONI;
SI PROCEDE A RILENTO SULLA VIA APPIA TRA LE CAPANNELLE E VIA DI FIORANELLO NELLE DUE DIREZIONI.
PER QUANTO RIGUARDA I LAVORI CON IMPATTO SULLA VIABILITÀ, RICORDIAMO CHE IL 3 E IL 4 AGOSTO SONO ATTIVI I CANTIERI SULL’AUTOSTRADA A1 FIRENZE-ROMA. AL FINE DI AGEVOLARE LE OPERE RESTERÀ CHIUSO AL TRAFFICO LO SVINCOLO DI MAGLIANO SABINO IN ENTRATA DALLE ORE 6:00 DEL MATTINO.
SULLA VIA SALARIA PER LAVORI DI AMMODERNAMENTO, CHIUSA AL TRAFFICO LA TRATTA DELLA GALLERIA S. ANTONIO IN DIREZIONE ROMA, DAL KM 77 E 456 AL KM 76 E 800 FINO AL 12 DI AGOSTO, IN FASCIA ORARIA 22:00-6:00.
INFINE, RICORDIAMO CHE SULLA FERROVIA METROMARE (ROMA-LIDO) SONO IN CORSO LAVORI DI MANUTENZIONE: DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ NELLA TRATTA COLOMBO-ACILIA I TRENI SONO SOSTITUITI DA BUS CON FREQUENZA DI 15 MINUTI; ULTIME CORSE COMPLETE DA PORTA SAN PAOLO ALLE 20.15 E DA COLOMBO ALLE 21.00.
DA FEDERICO MONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
Servizio fornito da Astral