Viabilità Roma Regione Lazio del 03-08-2022 ore 08:15
VIABILITÀ DEL 3 AGOSTO 2022 ORE 07.20 MARCO CILUFFO
BUONGIORNO E BUON MERCOLEDI 3 AGOSTO
DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
PER CHI PROCEDE VERSO LA CAPITALE A NORD
PRESTARE ATTENZIONE SULLA CASSIA BIS
PERSONALE SU STRADA PER CANTIERI ATTIVI
TRA VIA DELLA GIUSTINIANA E IL RACCORDO ANULARE
SEMPRE PER CANTIERI
CODE SULLA SALARIA SIAMO ALL’ ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL URBE
E RICORDIAMO CHE SONO ATTIVI FINO AL 14 AGOSTO
SULLA VIA APPIA A RIDOSSO DELL’AEROPORTO DI CIAMPINO
LAVORI ALL’ILLUMINAZIONE
CON ATTIVO RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA
IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
SPOSTIAMOCI SUL TRATTO URBANO DELL A 24 ROMA TERAMO
PRIMI DISAGI CON CODE PER TRAFFICO INTENSO
DA VIA DI PORTONACCIO E LA TANGENZIALE
IN ENTRATA VERSO IL CENTRO
INFINE, IL TRASPORTO PUBBLICO:
SULLA FERROVIA METROMARE (ROMA-LIDO) SONO IN CORSO LAVORI DI MANUTENZIONE: DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ NELLA TRATTA COLOMBO-ACILIA I TRENI SONO SOSTITUITI DA BUS CON FREQUENZA DI 15 MINUTI; ULTIME CORSE COMPLETE DA PORTA SAN PAOLO ALLE 20.15 E DA COLOMBO ALLE 21.00.
DA MARCO CILUFFO È TUTTO,
A PIU’ TARDI CON I NUOVI AGGIORNAMENTI
A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
Servizio fornito da Astral